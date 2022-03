World War Z : le niveau à Marseille et d'autres contenus rajoutés sur Switch avec une mise à jour gratuite

World War Z, le jeu de tir coopératif de Saber Interactive et Focus Entertainment, fait déjà le bonheur des joueurs sur PC, PlayStation 4 et Xbox One depuis des années, et le titre a eu droit à un portage sur Switch en novembre dernier. Mais cette version n'incluait pas tous les contenus additionnels rajoutés depuis son lancement sur les autres plateformes.

Heureusement, les studios lancent en cette fin de semaine une mise à jour gratuite pour World War Z sur Switch, qui rajoute le niveau à Marseille, mais pas seulement. Les joueurs sur la console de Nintendo peuvent également profiter du mode Horde Z, avec des vagues d'ennemis incessantes, et du multijoueur local en hotspot. Cette mise à jour 1.08 corrige au passage quelques bugs, améliore le gameplay et les performances, et rajoute les bannières Message du jour dans les menus.

Ce patch est totalement gratuit, et disponible dès maintenant dans World War Z sur Switch. Vous pouvez retrouver le jeu à 31,80 € sur Amazon.