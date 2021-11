World War Z : la version Switch lancée en vidéo

World War Z a accueilli la grosse extension payante Aftermath en septembre dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais les joueurs sur Nintendo Switch étaient un peu mis de côté. Aujourd'hui, ils vont enfin pouvoir au moins découvrir l'aventure de base, World War Z se lance sur la console nippone :

Le contenu est donc déjà connu de tous, World War Z invite une équipe de quatre joueurs à partir affronter des hordes de morts-vivants aux quatre coins du monde (New York, Moscou, Jérusalem et Tokyo), avec différentes classes de personnages, de nombreuses armes, divers modes de jeu et un tas d'infectés spéciaux. Une Deluxe Edition est proposée sur l'eShop, incluant les packs d'armes Lobo, Biohazard, Military, Last Aid et Signature ainsi que les packs de skins de personnages War Heroes et Professionals.

Enfin, sachez que le mode Horde Mode Z et les épisodes additionnels à Marseille seront rajoutés plus tard, mais ils seront jouables grâce à une mise à jour gratuite. World War Z est aussi disponible en version physique, vous pouvez le retrouver à 29,99 € sur Amazon.