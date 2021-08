World War Z : une date de sortie pour l'extension Aftermath et une période de lancement pour la version Switch

World War Z a cartonné, Saber Interactive n'est donc pas prêt de passer à la suite et lancera en fin d'année Aftermath, une grosse extension payante qui rajoutera une vue FPS et un tas de contenu additionnel, en plus d'optimisations pour PS5 et Xbox Series X|S quelques mois plus tard.

Le studio annonce aujourd'hui que World War Z: Aftermath sera disponible le 21 septembre 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, et il aura même droit à une édition physique... sur PS4 et Xbox One uniquement, frustrant pour les possesseurs de console de nouvelle génération, qui pourront évidemment insérer le disque dans leur PS5 ou Xbox Series X|S. Les développeurs précisent que cette édition physique regroupera tout le contenu de l'édition Game of the Year, ainsi que les nouveautés d'Aftermath avec deux nouveaux niveaux à Rome et en Russie, un nouveau système de combat au corps à corps et des armes à deux mains, des infectés inédits, la classe du Vanguard, une vue à la première personne, un mode Horde XL et une image en 4K à 60 fps.

Enfin, Saber Interactive donne des nouvelles de la version Switch de World War Z, sans extension cette fois. Le portage pour la console de Nintendo sera disponible dans le courant de l'automne 2021, il faudra être patient. Là encore, tout le contenu de l'édition Game of the Year sera inclus de base, c'est la moindre des choses. Vous pouvez retrouver des images du de World War Z: Aftermath et du portage Switch sur la seconde page, ainsi que le jeu de base sur PS4 à 23,25 € sur Amazon.

