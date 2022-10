POPULATION: ONE Sandbox, une GROSSE mise à jour avec un éditeur de niveau pour créer, partager et jouer !

POPULATION: ONE est sans nul doute le pendant en réalité virtuelle du Battle Royale Fortnite et il draine un nombre incalculable de joueurs quotidiennement. Comme son pendant sur écran plat, il accueille un public plutôt jeune, mais dans une moindre mesure de par le fait qu'il faut un casque VR pour y jouer. Il a été lancé en octobre 2020, mais son studio BigBox a été racheté par Meta en 2021.

Depuis son lancement, il reçoit régulièrement des mises à jour et la prochaine en date sera donc POPULATION: ONE Sandbox, qui ne sera rien d'autre qu'un éditeur avec lequel vous pourrez créer, partager et jouer avec vos propres créations ou celle des autres. Voilà un bel appel à la communauté des créatifs qui pourraient bien délaisser d'autres titres pour venir se frotter au concept en VR. Comme toujours dans ce cas là, si vous n'en faites pas partie, il sera toujours possible de profiter des créations des autres.

Tout le monde peut créer, partager et jouer à de nouveaux jeux. Menez l'action vers une base lunaire. Assiéger un village viking. Combattez en apesanteur avec rien d'autre que des épées. Il y a beaucoup à explorer. Les possibilités ne sont limitées que par votre imagination.

