Facebook rachète le studio Big Box en charge du Battle Royale VR à succès Population: One

Facebook est une entreprise qui a les moyens. Suite au rachat de la société Oculus, décision critiquée par certains, mais bienvenue pour d'autres, l'empire de Mark Zuckerberg brille malgré tout ce que nous pouvons lui reprocher dans l'univers de la réalité virtuelle. La société a largement contribué à démocratiser ce qui n'était alors qu'un marché de niche, il y a encore quelques années. Son atout ? Son porte-monnaie gigantesque et ses actifs qui lui permettent aujourd'hui d'investir énormément dans la R&D, de proposer et vendre des casques à très bas prix et d'apporter son expertise aux studios de jeux vidéo. Nous serons toujours le produit dans cette machinerie, mais il faut avouer que sans le réseau social, le monde de la réalité virtuelle tel que nous le connaissons serait bien fade.

Facebook sait s'entourer des meilleurs, c'est ainsi que son appétit l'a amené à acquérir des studios de jeux vidéo à fort potentiel ayant fait leurs preuves :

Beat Games (Beat Saber) en novembre 2019 ;

en novembre 2019 ; Sanzaru Games (Asgard's Wrath) février 2020 ;

février 2020 ; Ready At Down (Lone Echo, Echo VR) en juin 2020 ;

en juin 2020 ; Downpour Interactive (Onward) en mai 2021 ;

en mai 2021 ; Big Box (Population: One) juin 2021.

C'est donc cette fois sur le studio Big Box, à l'origine du célèbre Battle Royale, que le réseau social a jeté son dévolu. Population: One est un jeu qui a le vent en poupe et ne possède à l'heure actuelle aucun concurrent sérieux. Il est cross-play et rassemble des milliers de joueurs sur les plateformes Oculus Quest, Oculus Rift et SteamVR. Le titre a une dimension sociale et Facebook compte bien mettre sa patte dessus pour y apporter son expérience en la matière. Mais il est aussi très lucratif et propose des achats intégrés au jeu à la manière de Fortnite. C'est donc en quelque sorte un gros poisson.

Big Box va pouvoir dès à présent continuer à bichonner son bébé, mais aussi se concentrer sur de futurs projets à haute valeur ajoutée grâce à son nouveau soutien et ses ressources quasi illimitées. Du très bon pour la suite même si le géant du web ne rassure pas quant à ses ambitions sociales sur le long terme.

