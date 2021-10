Ragnarock : une sortie très prochaine sur le store Oculus Quest !

Finaliste des VR Awards dans la catégorie VR Game of the Year 2021 aux côtés de Demeo (lire notre test), Maskmaker (lire notre test) ou encore Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge (lire notre test), le dernier-né du studio indépendant WanadevStudio, à qui nous devons l'excellent Propagation (lire notre test) s'apprête à débarquer sur le store Oculus Quest le 21 octobre, soit le même jour que Resident Evil 4.

Le titre nous transporte sur un bateau viking et nous invite, à la manière d'un Rockband, à taper du maillet sur un rythme endiablé ! Attention aux oreilles cependant, ne vous attendez à pas à du soft, mais à des airs de rock et de metal. La partie multijoueur permet quant à elle d'affronter jusqu'à cinq autres joueurs issus de la version Oculus Quest et Steam. Retrouvez notre test complet à cette adresse.

Ragnarock sera donc disponible le 21 octobre, mais peut être récupéré aujourd'hui via l'App Lab au prix de 24,99 € ou bien sur Steam contre 21,99 €.

