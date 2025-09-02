Rayman fête ses 30 ans, le prochain jeu est « entre de bonnes mains »

Rayman a 30 ans





Concu en 1995 par Michel Ancel, Rayman fête ses 30 ans. Depuis le premier jeu sur PlayStation, la franchise a bien évolué, avec des épisodes en 3D, des spin-offs avec les Lapins Crétins et un retour à la 2D avec Rayman Origins et Legends. Depuis 2013, le petit héros sans bras ni jambes se repose, il a quand même fait une apparition dans Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, mais les fans attendent désormais un nouveau jeu.

« Rayman est entre de bonnes mains »





L'année dernière, Ubisoft avait officialisé le développement d'un nouveau jeu Rayman chez Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan, avec la présence de Michel Ancel en tant que consultant. Depuis, eh bien les studios ont recruté du personnel, mais les informations restent maigres. À l'occasion de l'évènement Rayman Alive, le producteur Loic Gounon a pris la parole pour revenir sur les 30 ans de la franchise et a brièvement évoqué le prochain jeu. Malheureusement, Loic Gounon indique qu'il faudra encore patienter avant d'avoir des informations concrètes sur ce titre, mais il assure que « Rayman est entre de bonnes mains ».

???? ????Rayman turns 30! Join us on our official channels to celebrate an incredible legacy ????????



Let's kick it off with a special message from Ubisoft Montpellier that was broadcast as part of the fan event Rayman Alive, just minutes ago. pic.twitter.com/BQ6qavIrVr — Rayman (@RaymanGame) September 1, 2025

En guise de conclusion, nous avons droit à une apparition de Christophe Heral, compositeur des bandes originales de Rayman Origins et Legends, qui remercie les fans et joue une trop brève chanson au ukulélé.