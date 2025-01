Réunir le meilleur de Xbox et Windows, c'est l'objectif de Microsoft pour sa console portable

Cela n'est plus vraiment un secret, Microsoft travaille en interne sur la conception d'une console portable. Le marché accueille régulièrement de nouvelles handhelds, ces hybrides entre PC et consoles portables, utilisant le plus souvent Windows, mais parfois SteamOS, qui va d'ailleurs être embarqué dans la prochaine Legion Go S de Lenovo. Mais Microsoft ne compte pas se laisser faire.

À l'occasion d'une table ronde qui a eu lieu au CES 2025 et qui était surtout l'occasion de présenter la Legion Go S, The Verge a pu s'entretenir avec Jason Ronald, vice-président des appareils et de l'écosystème Xbox. D'après lui, Microsoft se focalise sur le meilleur moyen de combiner le meilleur de Xbox et de Windows pour sa console portable :

Nous innovons depuis longtemps dans le domaine des consoles, et à mesure que nous collaborons avec l’ensemble du secteur, il s’agit vraiment de savoir comment nous pouvons apporter ces innovations que nous avons incubées et développées dans le domaine des consoles et les apporter sur PC et les apporter dans le domaine des handhelds. Je dirais que nous réunissons le meilleur de la Xbox et de Windows, car nous avons passé les 20 dernières années à créer un système d’exploitation de classe mondiale, mais il est vraiment lié à la console. Ce que nous faisons, c’est que nous nous concentrons vraiment sur la façon dont nous pouvons apporter ces expériences aux joueurs et aux développeurs dans l’écosystème Windows plus large. Nous nous efforçons de simplifier cela et de le rendre plus proche d’une expérience sur console. Notre objectif est de placer le joueur et sa bibliothèque au centre de l’expérience et non pas tout ce que vous devez faire aujourd’hui avec Windows.

D'après Jason Ronald, Microsoft ne voudrait pas créer un nouveau système d'exploitation basé sur Xbox pour les handhelds, mais rendre Windows plus simple sur console portable. Cela passe par une interface davantage adaptée aux manettes et aux joysticks, sans bouton Démarrer et barre des tâches.

Quant à savoir quand nous pourrons découvrir tout cela, eh bien Jason Ronald affirme que Microsoft devrait partager de nouvelles informations plus tard cette année. Il rappelle que des améliorations sont déjà visibles, mais « ce sera un long voyage ». Même entre Microsoft et Sony, la guerre des consoles portables devrait avoir lieu.

