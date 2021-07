RiMS Racing : des morceaux exclusifs de The Bloody Beetroots dans la bande-son, premier extrait avec un trailer de gameplay

Le Nacon Connect de l'année passée nous avait permis de découvrir RiMS Racing, un jeu de simulation à moto signé Raceward Studio qui vise l'authenticité maximale. Des présentations en bonne et due forme ont eu lieu depuis, pour mettre en lumière un pilotage réaliste avec 8 bécanes sur 10 circuits, de la gestion automobile dans les stands, de l'optimisation et de l'analyse des performances, de la recherche en collaboration avec nos ingénieurs, et plus encore.

Et c'est avec un tout autre aspect de l'expérience que le jeu a refait parler de lui au Nacon Connect 2021 : sa bande-son. Les développeurs italiens se sont associés à Sir Bob Cornelius Rifo de The Bloody Beetroots pour composer des morceaux exclusifs, forcément plutôt énergiques. Le titre Ezekiel peut d'ailleurs être entendu dans un tout nouveau trailer de gameplay.

La date de sortie de RiMS Racing est désormais très proche : rendez-vous le 19 août pour le découvrir sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Vous pouvez précommander votre exemplaire pour 49,99 € à la Fnac. Toute précommande sera récompensée par 48 heures d'accès anticipé et l'offre du circuit de Bahrain, et des éditions Deluxe dédiées aux constructeurs européens ou japonais, ainsi qu'une Ultimate Edition avec encore plus de bonus sont prévues.

