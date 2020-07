RiMS Racing : un nouveau jeu de motos « unique en son genre » dévoilé

L'année dernière, Raceward Studio a rejoint Nacon et a commencé le développement d'un nouveau jeu de course avec des motos, RiMS Racing, qui est ce soir présenté brièvement à l'occasion de la Nacon Connect. Pas de gameplay en vue, mais le PGD du studio italien Marco Ponte nous a présenté son projet.

RiMS Racing sera donc un jeu de course « unique en son genre », orienté vers la simulation et utilisant le même moteur que les titres de KT Racing (Kylotonn), qui a fourni le moteur à Raceward Studio. Même si le studio italien n'a pas de jeux à son actif, il rappelle qu'il a en son sein des développeurs bien expérimentés, et eux mêmes motards dans la vraie vie, un point important pour « recréer les vraies sensations que procure le pilotage d'une moto ». RiMS Racing sera donc une vraie simulation, invitant les joueurs à « dompter la puissance brute » de motos sous licence officielle, sur des circuits réels, avec un gameplay précis et réaliste, voire exigeant, mais pas question d'oublier les débutants en chemin, un mode « plus accessible » sera également inclus. Raceward Studio veut également mettre l'accent sur la modélisation 3D des véhicules, mais il faudra croire Marco Ponte sur parole, car seul un petit extrait du logiciel de création a été montré pour le moment.

RiMS Racing permettra aussi aux joueurs de suivre le statut de la moto en temps réel et de participer à des courses en ligne. Raceward Studio veut faire de son jeu « la nouvelle norme » du genre, c'est prometteur, mais il faudra patienter jusqu'à l'été 2021 avant de découvrir RiMS Racing sur des plateformes encore inconnues. Les amateurs du genre peuvent déjà retrouver Moto GP 20 sur PS4, à 50,98 € sur Amazon.fr.