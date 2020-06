Riot Games signe un partenariat avec EPOS pour l'Oceanic Pro League

EPOS, qui se présente comme « le pionnier mondial des solutions et technologies audio haut de gamme », vient d'annoncer aujourd'hui avoir signé un accord avec Riot Games afin de devenir le partenaire audio officiel de l'Oceanic Pro League, compétition majeure de League of Legends.

EPOS et Riot Games « travailleront en étroite collaboration tout au long du partenariat pour offrir des expériences audio supérieures et chercher de nouvelles façons de s’engager avec les fans de l’OPL ». La compétition débutera d'ailleurs ce vendredi 5 juin, à 11h00, avec la Division 2 de l'Oceanic Pro League à suivre ici. Huit équipes vont s'affronter pour un titre de champion local, avant de participer au très attendu Championnat du Monde de League of Legends 2020, qui se déroulera cette fois en Chine.

Maja Frølunde Sand-Grimnitz, responsable du marketing mondial du secteur Jeux vidéo chez EPOS, déclare :

EPOS s’efforce de libérer le potentiel humain et de donner au jeu une autre dimension grâce à des solutions audio puissantes et nous sommes très heureux de travailler avec Riot Games. Notre entreprise met au service du partenariat OPL ses 115 ans d’expertise audio et nous voulons améliorer la ligue en fournissant notre équipement audio de pointe afin d’assurer une expérience audio haut de gamme à tous ceux concernés.

Daniel Ringland, directeur de Riot Games en Océanie, rajoute :

La croissance continue de l’OPL dans Split 1 a été fantastique à voir et nous sommes ravis d'impliquer EPOS comme partenaire officiel afin de soutenir et améliorer l'OPL. Notre entreprise souhaite travailler avec des leaders dans leur domaine ; et en matière d’audio, EPOS a une technologie incroyable et des produits qui offriront une performance audio exceptionnelle à la ligue.