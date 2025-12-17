RoadCraft : une démo gratuite et un DLC forestier disponibles

Après le lancement de la Rebuild Expansion de RoadCraft en septembre dernier, Focus Entertainment et Saber Interactive sont ravis d'ajouter encore plus de contenu à leur simulation sandbox next-gen, en offrant aux joueurs de nouvelles options de reconstruction grâce à son tout nouveau DLC forestier.

Le pack Timberworks propose une collection de véhicules forestiers spécialement conçus pour défricher, et explorer en profondeur les terrains boisés. Découvrez ainsi 3 nouveaux véhicules pour explorer encore plus de terrains :

L’Aramatsu Forester Neo : un grumier créé pour la conduite off-road et le transport efficace du bois.

: un grumier créé pour la conduite off-road et le transport efficace du bois. Le Don 72 Malamute : un scout tout-terrain léger, idéal pour explorer et surmonter les défis les plus corsés.

: un scout tout-terrain léger, idéal pour explorer et surmonter les défis les plus corsés. Le MTK Lesorub 2006 : une abatteuse forestière dont la puissante traction et sa maniabilité en font un véhicule idéal pour les opérations forestières.

Chaque machine est faite pour faire face aux conditions extrêmes et apporte de nouvelles solutions pour collecter des ressources et mener à bien chaque mission.

Le pack Timberworks est disponible gratuitement pour les détenteurs de l'extension Rebuild.

Devenez un pro grâce à la nouvelle démo gratuite de RoadCraft





Disponible dès maintenant sur PC, Xbox Series et PS5, la nouvelle démo de RoadCraft offre aux joueurs la possibilité de découvrir gratuitement la simulation d'engin de chantier ultime. Longue d’une dizaine d’heures de jeu, elle donne l'occasion aux joueurs de découvrir de nombreux terrains dévastés par des catastrophes naturelles et restaurer des sites industriels, en s'essayant aux deux premières maps du jeu, Precipice et Aftermath.

En tant que dirigeant d’une compagnie de reconstruction disposant d'une flotte impressionnante de 15 véhicules à débloquer, vous disposez de suffisamment de puissance pour faire face aux terrains les plus difficiles et vous frotter à la physique avancée du moteur de RoadCraft. Heureusement, les joueurs ne seront pas seuls dans cette épreuve : la démo propose un mode coop, jusqu’à quatre joueurs y compris en crossplay, leur permettant ainsi de faire équipe pour faire face aux missions qui les attendent.

Toute progression effectuée dans la démo, ainsi que tous les éléments débloqués, seront conservés en achetant RoadCraft !

RoadCraft est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez l'acheter à 29,99 € chez Leclerc.