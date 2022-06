Humankind annoncé et daté sur consoles, un DLC Culture d'Amérique latine et une mise à jour gratuite disponibles sur PC

L'été dernier sortait sur PC et Stadia un sérieux concurrent à Civilization, le bien nommé Humankind, tout droit sorti des locaux français d'Amplitude Studios. Depuis, une démo a été rendue accessible pour se faire une idée concrète par soi-même et un DLC Cultures d'Afrique a été lancé en début d'année, ajoutant pas mal de contenus. Les développeurs n'ont pas chômé depuis et avaient plusieurs annonces réservées au Summer Game Fest Live de ce soir, à commencer par celle de versions pour consoles de salon !

Oui, Humankind va envahir les PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One le 4 novembre prochain pour le plus grand plaisir des amateurs de gestion et stratégie au tour par tour, et les précommandes numériques sont d'ores et déjà ouvertes. Il intégrera par ailleurs Day One le Xbox Game Pass. Sachez que ce portage a été développé par Aspyr, dont le Senior Director of Business Development Michael Blair a partagé quelques mots :

En tant que fans de Humankind, nous sommes ravis de nous associer à Sega et Amplitude pour proposer ce jeu incroyable à de nouveaux publics. Grâce à notre expérience dans ce domaine, nous sommes en mesure de proposer une expérience de stratégie profonde, prête à briller sur les consoles.

L'autre annonce du jour, c'est la sortie d'un DLC Cultures d'Amérique latine sur PC, d'ores et déjà disponible à l'achat sur Steam et l'Epic Games Store au prix de 8,99 €. Voici ce qu'il contient :

6 nouvelles cultures : les Caralans, Nazcas, Taïnos, Incas, Argentins et Cubains ;

6 nouvelles merveilles : Pyramide du Soleil - Teotihuacan, Stade Maracana, le désert de sel Salar d’Uyuni, la chute d’eau Salto Angel, le parc national Lençóis Maranhenses et le désert d'Atacama ;

9 peuples indépendants ;

15 évènements narratifs ;

Plus de 30 nouvelles musiques thématiques composées par Arnaud Roy.

Enfin, une mise à jour intitulée Bolivar implémente ou retravaille diverses fonctionnalités, là aussi disponible au téléchargement dès maintenant. Entre autres, elle modifie le système de capitulation, rééquilibre les modificateurs de soutien de guerre, ajoute une prévisualisation du rendement des infrastructures et des effets de merveilles uniques.

Si Humankind vous fait de l'œil sur ordinateurs, il est actuellement vendu 42,49 € chez Gamesplanet.

