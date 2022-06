Rogue Ascent VR : un rogue-lite sur Quest qui repousse les limites de l'interaction en VR !

Conceptuel, Rogue Ascent VR l'est assurément. Ce FPS rogue-lite repousse les limites du hand tracking. Vous pouvez utiliser la paume de votre main pour ouvrir les portes automatiques (façon Dark Vador), utiliser vos doigts pour mimer un pistolet et le voir apparaître ainsi en jeu, fermer vos poings et ramener les coudes pour faire apparaître un bouclier... Niveau immersion, nous prenons une claque ! Mimer vos actions sera donc le meilleur moyen de vous frayer un chemin à travers vos ennemis.

Vous l'aurez compris, le jeu a été conçu pour le hand tracking (bien que vous puissiez toutefois utiliser vos Oculus Touch). Et ce suivi des mains, c'est le véritable argument de vente du titre. Si le gameplay peut de prime abord s'avérer inventif, l'intégration du jeu à Twitch nous a également interpellés. Loin de se résumer à une simple fenêtre volante, cette intégration a été pensée et réfléchit en lien avec le gameplay du titre. Ainsi, il est possible pour les spectateurs, en fonction de leurs actions dans le chat, d'influer directement sur le cours des évènements. Le joueur peut bien entendu et à tout moment visualiser les messages de la communauté d'un coup de poignet.



Les spectateurs peuvent par ailleurs s'engager directement dans le jeu en donnant des bits (monnaie virtuelle que les spectateurs peuvent dépenser pour envoyer de courts messages directement aux u). Le don d'un certain nombre de bits déclenche un « évènement bit » dans le jeu. Ces derniers peuvent être « amicaux ou contradictoires », selon les paramètres choisis par le diffuseur.

McGraw, PDG de Nooner Bear Studio, a déclaré à ce sujet :

J'ai poussé l'intégration du chat un peu plus loin et j'ai gamifié l'engagement en donnant aux spectateurs un contrôle direct sur l'action. Ce système ajoute une nouvelle dimension intime et engageante pour les téléspectateurs et les streameurs, soit du jamais vu auparavant.

En guise de démonstration, McGraw et son équipe ont fait appel au célèbre streameur VR Twitch ZStorm, qui n'a pas tari d'éloges à propos du jeu :

C'est l'engagement de la communauté Twitch à son meilleur [...] Rogue Ascent est, de loin, le meilleur jeu de suivi de main Quest qui existe. L'ajout de l'intégration Twitch ne fait que renforcer mon opinion selon laquelle il s'agit du titre VR par excellence pour les streameurs Twitch du monde entier.

Aux yeux de l'équipe créative, Rogue Ascent VR est donc une expérience de type bac à sable (sandbox) conçue à la fois pour repousser les limites du suivi des mains, mais aussi pour briser le quatrième mur qui opposait jusqu'alors streameurs et spectateurs.

Brandon Egolf, cofondateur et PDG de Clique Games (partenaire d'édition de Rogue Ascent VR) a déclaré :

Nous aidons directement les créateurs de VR à gagner leur vie et leur donnons un autre outil à leur ceinture pour augmenter leur engagement et leur croissance. Rogue Ascent est l'excuse que les créateurs de contenu attendaient pour commencer à jouer du contenu VR pour leurs chaînes.

L'ajout de Twitch à Rogue Ascent VR crée un lien unique entre le joueur et le spectateur. C'est une fonctionnalité très demandée par les joueurs et les utilisateurs de Twitch depuis un certain temps déjà.

Rogue Ascent VR est disponible dès maintenant sur le Meta Quest pour 24,99 € via l'App Lab. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 349,99 €. Vous pourrez aussi y trouver de bons PC pour gamers.