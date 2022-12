RUMEUR sur Assassin's Creed Mirage : une période de sortie lointaine pour l'épisode à Bagdad en raison de reports interne

Actuellement, toute l'attention d'Ubisoft est tournée vers Assassin's Creed Valhalla pour la fin de son cycle d'ajouts de contenu. Ainsi, la mise à jour 1.6.2 a été déployée une semaine en avance, avec comme surprise une collaboration à double sens avec Destiny 2 bientôt disponible (et même une Monster Hunter, encore non officialisée) et une quête Histoire commune faisant le lien avec Assassin's Creed Mirage. C'est justement ce dernier qui nous intéresse à présent, du moins sa période de sortie.

Selon les sources d'Insider Gaming, Assassin's Creed Mirage ne sortirait pas avant le mois d'août 2023, alors que plusieurs éléments suggéraient lors de son annonce qu'il pourrait être lancé durant la première moitié de l'année. Une sortie en plein milieu de l'été est peu commune, mais Ubisoft a déjà sorti le DLC Le Siège de Paris à cette même période en 2021, cela n'aurait donc rien d'improbable.

Cet épisode sonnant comme un retour aux origines de la licence en attendant l'Action-RPG au Japon Assassin's Creed Codename Red aurait été repoussé en interne déjà deux fois, et pourrait donc à nouveau l'être, sans que la raison ne soit donnée par lesdites sources. Il semblerait par ailleurs que « Codename RED » ait souffert de difficultés dans son développement, tandis que les premiers concepts d'Assassin's Creed Codename Hexe aurait été reçus en interne très positivement, avec un début de pleine production à venir prochainement. Ces deux futurs jeux prévus pour la plateforme Infinity ne devraient respectivement pas sortir avant 2024 et 2026, toujours selon les rumeurs, l'éditeur n'ayant rien précisé lors de leur annonce, mais leur calendrier pourrait donc lui aussi être bouleversé.

Il faudra donc à priori se montrer patient avant d'avoir du neuf à se mettre sous la dent du côté de la licence, donnant le temps de se replonger dans Valhalla en attendant. Au passage, le thème Into the Light du premier trailer avait été joué en live lors du concert Symphonic Adventure et peut être écouté ci-dessous.

Assassin's Creed Mirage est pour rappel attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, et peut être précommandé sur Amazon à partir de 47,99 €.