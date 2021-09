Ryuta Ueda (Jet Set Radio, Yakuza) de retour chez SEGA

Ryuta Ueda n'est pas forcément un nom très connu des joueurs, et pourtant, il est l'artiste derrière les jeux Jet Set Radio de SEGA. Il avait quitté le studio en 2014 pour rejoindre Yahoo! Japan, mais il a annoncé en mai dernier son retour au sein de SEGA afin de développer de nouveaux jeux, une information découverte seulement maintenant.

En plus d'avoir travaillé sur les Jet Set Radio, Ryuta Ueda a également designé les créatures des Panzer Dragoon, réalisé le jeu d'horreur Rise of Nightmares pour Kinect, et surtout, il a réalisé les deux premiers jeux de la franchise Yakuza. Le créateur de la licence, Toshihiro Nagoshi, serait quant à lui en passe de rejoindre NetEase, Ryuta Ueda pourrait donc prendre sa place pour faire perdurer la franchise Yakuza à l'avenir. Ou enfin offrir une suite à Jet Set Radio Future ?

