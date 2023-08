Bomb Rush Cyberfunk : nouveau trailer stylé et date de sortie sur PlayStation et Xbox pour l'héritier de Jet Set Radio

Team Reptile ne s'en cache pas et il pourrait difficilement le faire : Bomb Rush Cyberfunk sera un successeur spirituel de l'incontournable Jet Set Radio. Le jeu de glisse dans un univers futuriste et stylé est daté au 18 août 2023 sur PC et Switch, et refait parler de lui à quelques semaines de son lancement.

Déjà, il a droit à une « bande-annonce spéciale » avec des cinématiques, de la breakdance, des descentes à vélo ou de l'équilibre sur des rails. Ensuite, cette séquence nous livre une donnée que nous n'avions pas encore : la date de sortie de Bomb Rush Cyberfunk est désormais calée au 1er septembre 2023 sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S, l'attente ne sera donc pas beaucoup plus longue pour les joueurs de ces consoles.



Team Reptile vous propose Bomb Rush Cyberfunk, un monde futuriste venu de l’esprit de Dion Koster où des équipes de graffiti autoproclamées équipées de boostpacks personnels se battent pour le contrôle des rues. Commencez votre propre cypher et dansez, peignez des graffitis, collectionnez des mouvements, combinez vos tricks et affrontez les flics pour revendiquer la métropole tentaculaire de la Nouvelle-Amsterdam. Red est un graffeur qui a perdu la tête et utilise plutôt une cybertête pour se déplacer. À la recherche de ses racines, il rejoint le Bomb Rush Crew, formé par Tryce et Bel. Ensemble, ils décident d’aller à All City, pour devenir la meilleure équipe de graffeurs de la ville. Plus ils gagnent de territoire, plus ils découvrent qui a coupé la tête de Red et à quel point son côté humain est lié au monde du graffiti. Explorez les 5 principaux arrondissements de la ville pour frapper des spots de graffiti et obtenir REP. Vous en aurez besoin pour défier les équipages rivaux à une bataille d’équipage.

Trouvez de nouveaux membres pour rejoindre votre équipage dans la ville. Répartis autour sont également de nouvelles pièces de graffiti à peindre, des couleurs de tenue et de la musique à jouer sur votre téléphone à clapet.

Utilisez des figures de skateboard, de patin à roues alignées ou de style BMX dans le système de trick unique basé sur l’environnement. Étendez vos combos avec des manuels et obtenez des scores encore plus élevés en incorporant des astuces de boost spéciales.

Vous pouvez obtenir une puissance de boost pour faire de longs combos, donc le moyen le plus rapide de se déplacer est aussi le plus élégant.

Une police militarisée dynamique qui s’intensifie au fur et à mesure que vous vandalisez des actes de vandalisme.

Bomb Rush Cyberfunk rejoindra-t-il votre ludothèque dès sa sortie.