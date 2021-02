Bomb Rush Cyberfunk : l'héritier de Jet Set Radio fanfaronne dans un trailer de gameplay stylé, mais il est repoussé

Souvent imité, jamais égalé, Jet Set Radio n'a pas encore vraiment réussi à se trouver un successeur digne de ce nom. SEGA ne semble pas prêt à faire revivre la licence, alors Team Reptile a décidé de tenter sa chance avec Bomb Rush Cyberfunk, un titre aux inspirations assumées qui ira jusqu'à proposer des musiques du même compositeur, Hideki Naganuma.



Un premier teaser et des images nous avaient permis de découvrir cet univers sur fond de glisse, danse, graffitis et courses poursuites avec la police, dans un univers urbain cel-shadé. Place désormais à une vraie petite bande-annonce avec du gameplay, pour apprécier l'ambiance de la métropole et les déplacements de haute voltige et de cabrioles qui nous attendent.



Mauvaise nouvelle en revanche, la sortie n'est plus prévue pour 2021, mais pour 2022, sur PC via Steam et sur des consoles encore non précisées. Si vous aimez les jeux rétro, Jet Set Radio est disponible en version Dreamcast à partir de 34,23 € sur Amazon.fr.