Bomb Rush Cyberfunk : le successeur spirituel de Jet Set Radio annoncé sur PlayStation et Xbox

Team Reptile développe depuis plusieurs années Bomb Rush Cyberfunk, un jeu d'action et de plateforme dans un univers coloré et futuriste, où les joueurs se déplacent en rollers ou en vélo. Un titre dans la pure lignée de Jet Set Radio attendu en août prochain sur PC et Switch, mais qui est désormais aussi attendu sur d'autres plateformes.

Les développeurs viennent en effet d'annoncer que Bomb Rush Cyberfunk sortira également sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S « peu après » le 18 août, date de sortie du jeu sur PC et Switch. Le studio peaufine actuellement ces deux versions et avait déjà annoncé sa volonté de porter le jeu sur d'autres plateformes « une ou deux semaines » après, l'attente ne devrait donc pas être très longue.

Bomb Rush Cyberfunk sera donc un jeu multiplateforme, et il sera à découvrir en août prochain, voire en septembre. D'ici là, vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon.