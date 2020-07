Bomb Rush Cyberfunk : un successeur spirituel de Jet Set Radio avec le compositeur du jeu culte

Jet Set Radio est un incontournable de la Dreamcast, et sa popularité va au-delà des possesseurs de la console. Ce jeu de plateformes en rollers a séduit le plus grand nombre avec ses graphismes colorés et sa bande-son entre electro, hip-hop et rock. Le titre a bien eu une suite avec Jet Set Radio Future, mais depuis, la franchise de SEGA a été abandonnée, au grand dam des joueurs.

Le rêve de certains va cependant peut-être se concrétiser grâce à un autre studio, Team Reptile, à qui nous devons Lethal League (disponible en import sur Amazon). Il prépare un certain Bomb Rush Cyberfunk, hommage assumé à Jet Set Radio, qui bénéficiera d'ailleurs de musiques signées par Hideki Naganuma, compositeur sur le jeu de patins à roulettes cultes. Le gameplay mêlera glisse, boostpack pour se propulser dans les airs, graffitis, danses et rencontres avec la police dans une métropole tentaculaire à l'esthétique cel-shadée.

Nous pourrons incarner un personnage de notre crew au choix et arpenter des niveaux en trois dimensions, chacun nous amenant dans un quartier différent à des heures variées de la journée, avec pour but de graffer notre nom dans un maximum d'endroits en évitant les crapules locales. Bomb Rush Cyberfunk sera jouable en solo, et prévoit de sortir sur PC via Steam, mais pas avant 2021.

Un teaser et quelques images permettent déjà se faire une idée de ce qui nous attend.