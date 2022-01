Saber City : combattez en réalité mixte grâce à un iPhone et au Passthrough du Quest

Après avoir pu nous essayer à de nombreuses expériences de réalité mixte rendues possibles grâce à la technologie Passthrough, tout comme la dernière mise à jour de Cubism, voilà qu'un nouveau venu pointe le bout de son nez et donne le ton. Il s'agit de Saber City, un jeu exploitant la réalité mixte offerte par le Passthrough du Meta Quest, combinée à la technologie de réalité augmentée de l'iPhone.

Son développeur, Eric Yearwood, n'en est pas à son coup d'essai et a déjà exploité les capacités du Quest et de l'iPhone avec son application nommée QuestDraw AR (lien SideQuest, lien App Store), dans laquelle un joueur chaussé d'un casque de réalité virtuelle, peut dessiner tout en 3D dans son environnement réel. Cette même personne peut être capturée à travers l'iPhone et superposée dans le monde réel.

In my #OculusQuest game Saber City your iPhone can launch and pilot #augmentedreality drones to battle players in passthrough #VirtualReality



Follow the Kickstarter: https://t.co/z5oQqypqTr pic.twitter.com/7xGin3nCPz — Eric Yearwood (@EricYearwood) January 19, 2022

Saber City continue de tendre vers cette approche, mais va beaucoup plus loin dans l'amusement. Aussi, il propose de faire combattre deux personnes immiscées dans la réalité virtuelle face à une troisième personne équipée d'un iPhone. Cette dernière, comme le montre la vidéo, pilote des robots tueurs depuis son smartphone, qui superpose à l'écran, le monde réel mêlé au virtuel, à la manière d'un Pokemon Go. Cependant le concept va plus loin, car l'application retranscrit également les faits et gestes des deux premiers joueurs, qui eux voient le monde réel à travers le Passthrough, sur lequel sont superposés les robots guidés depuis l'iPhone.

Le titre, toujours au stade de développement, ne s'arrête pas là et propose d'autres modes de jeu comme le combat au sabre, pistolet et bouclier laser. Chaque joueur est équipé d'une barre de vie. Le tout est extrêmement bien retranscrit, que ce soit à travers le Quest ou sur l'écran de l'iPhone. En outre, l'application propose divers réglages comme le déploiement d'ennemis, la calibration des joueurs et de l'environnement, l'occlusion et les effets de lumière.

Le développeur propose une campagne Kickstarter pour le soutenir. En attendant, nous ne pouvons que saluer cette initiative qui, nous l'espérons, donnera aux créateurs indépendants et aux studios l'envie d'exploiter plus en profondeur la réalité mixte.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.