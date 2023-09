SAG-AFTRA : après Hollywood, une grève dans le milieu du jeu vidéo à l'horizon ?

Vous êtes certainement déjà au courant, cela fait plusieurs mois désormais qu'une grève des scénaristes et acteurs a été lancée à Hollywood, avec pour conséquence logique des reports de sorties de certains projets comme chez Sony Pictures ou du côté de Disney. Bonne nouvelle, un accord de principe a été trouvé entre la WGA (Writers Guild of America) et l'AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), qui pourrait mettre un terme à ce blocage, même si la grève est loin d'être terminée du côté des acteurs comme le rappel le syndicat SAG-AFTRA (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists). Et à ce sujet, le monde du jeu vidéo pourrait bien très prochainement être impacté.

En effet, les membres du SAG-AFTRA ont à 98,32 % voté en faveur d'une autorisation de grève des acteurs travaillant dans le domaine du jeu vidéo, couverte par l'Interactive Media Agreement, même si « seulement » 34 687 membres ont fait entendre leur voix, soit 27,47 % des votants potentiels. Cela ne signifie pas qu'elle aura forcément lieu, mais la balle est désormais clairement dans le camp des éditeurs qui ont tout intérêt à prendre en compte les revendications.

Le communiqué rappelle que le SAG-AFTRA est en pourparler depuis octobre 2022 avec les signataires de l'Interactive Media Agreement, à savoir Activision Productions, Disney Character Voices, Electronic Arts Productions, Insomniac Games, Epic Games et Warner Bros. Games pour les plus connus, mais aussi Blindlight (Starfield, Destiny 2...), Formosa Interactive, Take 2 Productions et VoiceWorks Productions. Les points de désaccord avec les différentes sociétés vont du salaire qui ne suit pas l'inflation à la protection contre l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle. Les négociations vont se poursuivre cette semaine, de ce mardi 26 au jeudi 28 septembre.

« Il est temps pour les sociétés de jeux vidéo d'arrêter de jouer à des jeux et de prendre au sérieux la conclusion d'un accord sur ce contrat », a déclaré Fran Drescher, présidente de la SAG-AFTRA. « Le résultat de ce vote montre que nos membres comprennent la nature existentielle de ces négociations et que le moment est venu pour ces entreprises – qui gagnent des milliards de dollars et paient généreusement leurs CEO – de donner à nos artistes un accord faisant de leurs performances dans le domaine du jeu vidéo une carrière viable. » « Après cinq séries de négociations, il est devenu tout à fait clair que les sociétés de jeux vidéo ne sont pas disposées à s'engager de manière significative sur les questions critiques : les rémunérations réduites à cause de l'inflation, l'utilisation non réglementée de l'IA et la sécurité », a déclaré le directeur exécutif national et négociateur en chef de la SAG-AFTRA Duncan Crabtree-Ireland. « J'espère que nous pourrons parvenir à un accord qui répond aux besoins de nos membres, mais nos membres ont fini d'être exploités, et si ces entreprises ne sont pas disposées à proposer un accord équitable, notre prochain arrêt sera les piquets de grève. » « Entre les utilisations abusives de l'IA et le décalage des salaires, ceux qui travaillent dans le secteur des jeux vidéo sont confrontés aux mêmes problèmes que ceux qui travaillent dans le cinéma et la télévision », a déclaré Ray Rodriguez, directeur des contrats. « Cette autorisation de grève affirme clairement que nous devons parvenir à un accord qui rémunérera équitablement ces artistes talentueux, prévoira des mesures de sécurité de bon sens et leur permettra de travailler dans la dignité. Les moyens de subsistance de nos membres en dépendent.

Espérons que ces derniers pourparlers se déroulent bien, car la grève ne sera sinon pas loin, ce qui pourrait donc impacter le développement de certains jeux en fonction de sa durée.