Saints Row : l'espoir d'un nouveau jeu relancé

Après un reboot plus que moyen sorti en 2022 et la fermeture de Volition un an plus tard, il serait logique de penser que la saga Saints Row est terminée. Sur le papier, l'idée était bonne : proposer une alternative sérieuse aux Grand Theft Auto de Rockstar. Mais, au fil des épisodes, le ton a changé, la franchise s'est perdue et plus grand monde n'a d'espoir quant à un nouvel opus.

Embracer veut un nouveau Saints Row





Mais voilà que, contre toute attente, Embracer Group semble enclin à lancer la production d'un nouveau Saints Row ! Il n'y a rien de confirmé pour le moment, mais après un message publié par Chris Stockman sur Reddit, l'espoir est permis. Le concepteur du tout premier jeu de la saga affirme qu'Embracer lui a « demandé de créer un pitch pour un reboot de Saints Row ». Chris Stockman précise qu'il ne s'agira pas d'un jeu en VR, il veut « vraiment retourner à ses racines », après avoir développé des titres en réalité virtuelle chez Bit Planet Games.

Une préquelle de Saints Row en chemin ?





Comme il l'explique à PCGamesN, Chris Stockman s'est récemment entretenu avec Esports Insider. Durant cette interview, le concepteur a vivement critiqué le reboot, avant de partager publiquement quelques idées pour un nouvel opus. Chris Stockman imagine une préquelle de Saints Row dans les années 70, avec « coupes afro, pantalons pattes d'éléphant et musique d'époque ». Mais surtout, nous suivrions « une bande d'ados qui deviendront les personnages principaux du premier jeu », montrant les débuts des gangs présents dans l'opus de 2006. Chris Stockman avait profité de l'entretien pour interpeller Embracer et, visiblement, cela a fonctionné !

Désormais, il faut croiser les doigts pour que le pitch que soumettra Chris Stockman satisfasse Embracer Group. Si c'est le cas, la production sera lancée, mais le prochain Saints Row va encore mettre quelques années avant de sortir.

