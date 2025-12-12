Saros prend du retard, lance ses précommandes et introduit une partie de son casting dans une nouvelle bande-annonce

La nouvelle date de sortie de Saros





C'est en février dernier que nous avions découvert Saros, le successeur de Returnal du côté de Housemarque, qui reprendra pas mal d'éléments ayant fait son succès. Sa date de sortie avait ensuite été dévoilée en septembre, alors fixée au 20 mars 2026, accompagnée de quelques minutes de gameplay. Nous l'avons comme prévu revu à l'occasion des Game Awards au détour d'une bande-annonce davantage portée sur la narration, servant à lancer ses précommandes, qui s'accompagne malheureusement d'un changement assez notable. Désormais, Saros est attendu le 30 avril 2026, toujours uniquement sur PS5. Enfin, ce sera le cas pour la plupart des joueurs, car les plus pressés pourront y jouer 48 heures en avance, une pratique toujours discutable surtout pour des jeux solos.

Présentation de l'édition numérique Deluxe





Vendu 79,99 € sur le PlayStation Store, il faudra débourser dix euros supplémentaires pour découvrir Saros dès le 28 avril et obtenir quelques bonus en jeu avec des armures inspirées par Returnal, God of War et Ghost of Yōtei.

Bonus de précommande L'armure Main de la Rive. Édition numérique Deluxe - 89,99 € Le jeu complet SAROS pour PS5.

48 heures d'accès anticipé.

Armure ASTRA.

Armure Onryō.

Armure Midgard.

Une poignée de détails inédits





Enfin, le directeur créatif Gregory Louden a de nouveau pris la parole sur le PlayStation Blog afin de parler des éléments montrés dans cette vidéo du moment.

Une histoire qui ne vous quittera pas Saros est l'ultime évolution de la philosophe centrée sur le gameplay qui a fait la renommée de Housemarque. Pour vous montrer à quel point nous sommes passés au niveau supérieur, la bande-annonce des Game Awards se concentre sur l'histoire mystérieuse et perturbante du jeu. Il s'agit de la plus profonde et ambitieuse de Housemarque à ce jour. Saros raconte le récit troublant d'une colonie extraterrestre perdue fondée sur Carcosa, une planète affectée par une étrange éclipse. Vous incarnez Arjun Devraj, un protecteur de l'entreprise Soltari qui est prêt à tout pour retrouver ce qu'il cherche. Vous aurez peut-être remarqué un couloir et une chambre étranges que vous devrez explorer. Afin de ne pas trop en dire pour le moment et de conserver des surprises, je laisserai la bande-annonce parler d'elle-même. Arjun Devraj est interprété par l'excellent Rahul Kohli, mais il ne sera pas seul. Nous aurons tout un ensemble de personnages non joueurs qui approfondissent l'univers de Carcosa en apportant leur perspective et leur personnalité. Des personnages qui vous immergent dans le monde de Saros Les fans de Selene Vassos de Returnal seront heureux de savoir que Jane Perry est de retour en tant que Sheridan Bouchard. Jerome Jackson est interprété par mon compatriote australien Ben Prendergast (Tyr dans God of War: Ragnarok), et Sebastian Torres par David DeSantos. Dans la bande-annonce, vous pouvez aussi entendre les formidables Adriyan Rae (South of Midnight) et Shunori Ramanathan. Nous avons d'autres comédiennes et comédiens de talent, qui ont toutes et tous fourni un travail exceptionnel. Vous pourrez rencontrer ces personnages dans le Passage, le lieu central où commence chaque session, ou dans l'environnement pendant votre exploration. Vous découvrirez leurs histoires bouleversantes à travers des conversations, des archives holographiques de Soltari ou divers journaux sonores. Nos comédiens et nos auteurs ont tout fait pour proposer des interprétations percutantes qui vous immergeront dans le monde inédit de Saros. Notre objectif était de proposer une réflexion humaine à la fois sensible et puissante sur ce qu'il en coûte de vouloir bâtir un avenir différent. Un nouveau ballet guerrier à grand spectacle Une bande-annonce de Housemarque ne serait pas complète sans des murs de balles. Nous espérons que vous avez aimé ce premier aperçu du Prophète et des combats contre la faune et la flore de Carcosa. En tant qu'Arjun, vous devrez affronter toutes sortes de créatures hostiles et découvrir leurs secrets enfouis en allant jusqu'au bout de ce grand voyage narratif. Nous avons également montré une nouvelle compétence, la parade, qui vous permet d'appuyer sur R1 au bon moment pour renvoyer certains projectiles vers les ennemis afin de les éliminer ou de les faire vaciller. C'est extrêmement jouissif à utiliser et cela démontre à nouveau comment nous avons fait passer notre gameplay d'action au niveau supérieur.

Si vous comptez vous procurer Saros en boîte, Amazon le propose en précommande à 79,99 €.