Final Fantasy XIV : le Fan Festival de San Diego annulé à cause du COVID-19, Naoki Yoshida prend la parole et évoque le retard du patch 5.3

Si l'actualité est focalisée sur les évènements se déroulant aux États-Unis, il ne faut pas pour autant oublier que la crise du COVID-19 est toujours en cours, et il ne fait pas de distinction de couleur de peau lui ! Quel rapport avec Final Fantasy XIV nous direz-vous ? Eh bien, le Fan Festival nord-américain annoncé en décembre dernier et détaillé par la suite en février n'aura finalement pas lieu les 6 et 7 novembre 2020 à San Diego, faute de pouvoir assurer la sécurité sanitaire des participants.

Naoki Yoshida a ainsi pris la parole lors d'une 63e Lettre du producteur sur le forum officiel du MMORPG, faisant également un point sur l'impact du COVID-19 sur le retard du patch 5.3 Reflections in Crystal.

Bonjour à toutes et à tous ! Ici Naoki Yoshida, producteur et directeur de Final Fantasy XIV. En cette période de crise due au coronavirus (COVID-19), vous avez été nombreux à nous faire part de votre inquiétude quant à la tenue ou non du Fan Festival nord-américain. J’aimerais donc faire un point sur la situation. À notre plus grand regret, nous avons pris la décision d’annuler l’évènement qui devait se tenir à San Diego au mois de novembre. Bien que nous poursuivions les préparatifs en nous adaptant aux circonstances, nous avons jugé qu’en l’état actuel des choses, il nous serait impossible de garantir la sécurité sanitaire des visiteurs, des intervenants et du personnel organisateur. J’en suis vraiment navré, et je présente mes excuses à tous ceux qui attendaient ce Fan Festival avec impatience. Cependant, même si l’évènement prévu en novembre est annulé, cela ne signifie pas pour autant que nous avons abandonné l’idée d’organiser un Fan Festival en Amérique du Nord. À vrai dire, nous avons déjà commencé à œuvrer dans l’optique d’une nouvelle manifestation à une date et dans une ville et site différents, pour la première moitié de l’année 2021. À l’avenir, en raison des directives et recommandations sanitaires émises par les villes et pays et des limitations que cela pourrait imposer à la tenue d’évènements comme les Fan Festival de FFXIV, nous réfléchissons aussi à la possibilité d’organiser ces évènements sous d’autres formes, en ligne par exemple. Je vous tiendrai bien sûr informés dès que nous prendrons des décisions à ce sujet. D’autre part, même si les préparatifs se poursuivent pour le Fan Festival japonais de décembre et le Fan Festival européen de février 2021, nous sommes et resterons extrêmement attentifs à l’évolution de la crise sanitaire. Notre souhait n’est pas simplement de faire en sorte que ces évènements aient lieu, mais aussi et surtout qu’ils soient l’occasion pour les joueurs et les équipes de développement et de gestion de FFXIV de se réunir pour fêter et partager pleinement notre passion. Là aussi, faites-moi confiance pour vous mettre au courant de l’évolution de la situation. Nous n’écartons aucune option pour vous permettre de prendre part en toute sécurité et en toute tranquillité à la grande fête de FFXIV que vous attendez tous. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous satisfaire, donc je vous demande encore un peu de patience. Maintenant, passons à une autre question qui vous taraude sans aucun doute : la mise à jour 5.3. À l’heure actuelle, le télétravail a été mis en place pour la majorité des membres de l’équipe de développement, qui sont désormais en mesure d’accéder aux serveurs de test, de mettre à jour les données du jeu et d’implémenter les éléments récemment créés depuis leur domicile. Concrètement, nous tournons actuellement à environ 90% de notre capacité de travail habituelle. Les 10% manquants sont liés à des problèmes de réseau à domicile, d’efficacité de l’assurance qualité, ainsi qu’à l’impact psychologique non négligeable que peut avoir cette crise sur chacun d’entre nous. Alors que le développement était quasiment à l’arrêt pendant une certaine période, nous avons peu à peu augmenté notre rendement pour retrouver une capacité presque maximale aujourd’hui. Je m’apprête d’ailleurs à effectuer mes traditionnelles vérifications en jeu de l’épopée et des différents contenus (« P/D check » en interne) à partir de la deuxième moitié de la semaine prochaine. Nous prévoyons un retour à quasiment 100% pour la première dizaine de juin, lorsque nous aurons résolu le problème majeur du lieu de travail de l’équipe d’assurance qualité. De ce fait, nous estimons actuellement notre retard à plus d'un mois au moins par rapport à la date initialement prévue du 16 juin. En attendant, chacun fait son possible pour préparer la sortie de la 5.3, vers laquelle nous faisons chaque jour de grands progrès. Vous serez bien évidemment prévenus dès que la date définitive sera arrêtée. Pour conclure cette lettre, j’aimerais témoigner toute ma sympathie aux personnes malades du coronavirus ainsi qu’à celles et ceux dont le quotidien est affecté par cette crise. Du fond du cœur, je souhaite à tous un prompt rétablissement et un rapide retour à une vie normale.

Bonne nouvelle, l'idée d'organiser un Fan Festival en Amérique du Nord n'est pas mise de côté et toutes les possibilités sont étudiées, quitte à devoir proposer des évènements en ligne à l'avenir.

