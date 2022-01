SEGA ouvre un nouveau studio à Sapporo

SEGA, ancien constructeur de consoles et désormais éditeur et développeur de jeux vidéo, vient d'annoncer aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau studio au Japon. Basé à Sapporo, sur l'île d'Hokkaido, il a été ouvert en fait le 1er décembre 2021, mais le constructeur officialise la chose seulement maintenant.

SEGA Sapporo Studio, c'est son nom, sera présidé par Takaya Segawa, directeur de nombreux jeux de baseball (très appréciés au pays du Soleil-Levant), et il sera en charge du développement et d'opérations de débogage. SEGA explique qu'il veut proposer de nouveaux jeux sur un maximum de plateformes pour suivre l'évolution du marché vidéoludique, et recrutera de nombreuses nouvelles personnes vivant à Sapporo pour mener à bien ces projets.

Avec Sapporo Studio, SEGA montre bien qu'il reste un acteur majeur dans le monde du jeu vidéo au Japon et à l'international, attendons maintenant de voir ce que nous réserve cette nouvelle branche. Vous pouvez retrouver le jeu SEGA Mega Drive Classics à 25,49 € sur Amazon.