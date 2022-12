Sifu va être adapté en film live avec Derek Kolstad (John Wick) encore au scénario

Depuis le succès du premier John Wick, Derek Kolstad charbonne. Créateur et scénariste des films d'action avec Keanu Reeves, dont le quatrième chapitre arrivera l'année prochaine, il est également très intéressé par le milieu du jeu vidéo, il est déjà au script de projets sur Hitman, Splinter Cell ou encore Just Cause.

Et cette semaine, voici que Deadline dévoile que Derek Kolstad travaille sur un film live-action de Sifu, le jeu de combat en Chine moderne développé par le studio français Sloclap, et qui compte plus d'un million de joueurs. Dans le jeu, nous incarnons un élève d'une école d'arts martiaux voulant venger son maître assassiné, grâce à un talisman nous permettant de revivre en cas de mort. Mais chaque résurrection fait vieillir le héros, jusqu'à une mort permanente.

Pour l'instant, rien ne dit que cette adaptation en film live de Sifu suivra ce script à la lettre. En revanche, nous savons que Derek Kolstad écrira le scénario et produira ce long-métrage, aux côtés de la société Story Kitchen et du développeur Sloclap. Si ce projet suit le même chemin que les autres, il faudra être patient avant de le découvrir. Le jeu vidéo sera quant à lui présent aux Game Awards 2022 ce vendredi, il est en effet nommé dans les catégories Meilleur jeu indépendant, Meilleur jeu d'action et Meilleur jeu de combat. Vous pouvez retrouver Sifu à 35,99 € sur Gamesplanet.