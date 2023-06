Silent Slayer: Vault of the Vampire, un teaser et de sombres images pour un jeu de vampire en VR

Schell Games ne s'endort pas sur ses lauriers et, en plus d'I Expect You To Die 3: Cog in the Machine qui vient d'être présenté, le studio travaille donc sur un autre jeu solo avec comme thématique les vampires, Silent Slayer: Vault of the Vampire. Mis à part ce teaser de trente secondes et un style très reconnaissable graphiquement, peu d'informations sont sorties et il faudra attendre pour en savoir plus.

Mettez vos talents de furtivité à l'épreuve dans Silent Slayer: Vault of the Vampire, un jeu solo plein de suspense où vous devez tuer des vampires dans leur sommeil avant qu'ils ne deviennent trop puissants pour être vaincus. Ouvrez prudemment des cercueils de vampires, désarmez leurs pièges et plantez-les dans le cœur pour arrêter un ancien rituel qui rendrait un clan de vampires vieux de plusieurs siècles tout puissants. « Compte tenu du niveau d'immersion qu'offre la réalité virtuelle, nous avons toujours voulu nous essayer à la création d'un jeu inspiré de l'horreur qui teste les compétences, la patience et la ténacité d'un joueur. Dans Silent Slayer: Vault of the Vampire, les nerfs sont mis à rude épreuve alors que les joueurs se retrouvent face à face avec des vampires endormis qui doivent être tués avant qu'ils ne se réveillent. La tension monte à chaque mouvement et le silence et la précision sont essentiels à la survie. Nous avons hâte de partager plus sur le jeu et pour que les joueurs le vérifient par eux-mêmes. Ça va être un bien effrayant temps ! » – Adam Whalen, directeur de projet pour Silent Slayer et directeur artistique du studio pour Schell Games.

Quelques images fournies par l'éditeur :

Aucune date ni période de sortie n'ont encore été données à ce jour.