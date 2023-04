Vampire Survivors : le second DLC Tides of the Foscari lancé en vidéo

Véritable phénomène sur la scène indépendante l'année dernière, au point de remporter le prix du Jeu de l'Année aux BAFTA Games Awards 2023, Vampire Survivors a passé plusieurs mois en Early Access sur PC et Xbox avant d'arriver en version 1.0 en octobre dernier. Il a déjà eu droit à un premier DLC, Legacy of the Moonspell, et la seconde extension vient de débarquer :

Tides of the Foscari est disponible depuis aujourd'hui et il a même droit à sa bande-annonce de lancement. Comme le montre la petite vidéo ci-dessus, le DLC rajoute huit nouveaux personnages, 13 nouvelles armes, 7 nouveaux morceaux de musique et un niveau inédit, le développeur indépendant poncle détaille tout cela :

Tides of the Foscari, le deuxième DLC de Vampire Survivors, vous présente un immense niveau ainsi que des personnages, monstres et armes supplémentaires. Les sombres canopées des bois recèlent sans doute des secrets, mais une fois encore, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer la présence de vampires... Nichée au creux d'une gigantesque forêt, l'Académie Foscari est une école d'élite pour les mages formidables, les militaires infatigables et les tire-laine habiles en devenir. Elle se divise en trois maisons : du jamais vu dans une fiction de fantasy. Trois élèves de chaque maison partent s'aventurer dans une forêt peuplée de créatures mythologiques pour vivre une belle aventure que rien ni personne ne viendra troubler. Difficile de faire plus original et phénoménal que ça, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas tout ! 8 personnages supplémentaires : Des archétypes de personnages que vous ne trouverez nulle part ailleurs, notamment : Eleanor : une élève modèle de la Tour azurée et praticienne émérite de la magie. Elle est aussi brillante que timide ;

: une élève modèle de la Tour azurée et praticienne émérite de la magie. Elle est aussi brillante que timide ; Maruto : le champion invaincu de l'Enclume écarlate. Un homme peu loquace à la mine renfrognée et aux muscles saillants qui cache un cœur d'or ;

: le champion invaincu de l'Enclume écarlate. Un homme peu loquace à la mine renfrognée et aux muscles saillants qui cache un cœur d'or ; Keitha : rusée, perspicace et enjouée, elle ne vit que pour l'aventure et les frivolités. Afin d'éviter les tracas, elle préfère jouer les mauvaises élèves pour la Faucille ambrée ;

: rusée, perspicace et enjouée, elle ne vit que pour l'aventure et les frivolités. Afin d'éviter les tracas, elle préfère jouer les mauvaises élèves pour la Faucille ambrée ; Luminaire : une ancienne sorcière puissante au cœur pur, gardienne du Lac Foscari. On la surnomme la Dame du Lac ou bien la Maîtresse des arbres. 13 nouvelles armes : Une variété d'armes uniques en leur genre... qui ne font pas référence à quoi que ce soit, c'est promis. SpellString : le manuel d'Eleanor, qui lui apprend tout ce qu'il y a à savoir sur la magie.

: le manuel d'Eleanor, qui lui apprend tout ce qu'il y a à savoir sur la magie. Excuzzibur : l'oncle forgeron de Maruto l'a fabriquée pour plaisanter, mais son neveu a réussi à la soulever contre toute attente.

: l'oncle forgeron de Maruto l'a fabriquée pour plaisanter, mais son neveu a réussi à la soulever contre toute attente. Flèche Flash : les flèches faites maison de Keitha sont capables de transpercer un arbre, et par extension le genou des adversaires.

: les flèches faites maison de Keitha sont capables de transpercer un arbre, et par extension le genou des adversaires. Missile prismatique : les esprits ont conféré ce fragment de pouvoir élémentaire à Luminaire pour la remercier de protéger le monde naturel. 7 nouveaux morceaux : ♫ Tides of the Foscari ;

♫ An Introduction to Sorcery ;

♫ Slaying Dragons ;

♫ Hide and Steal ;

♫ Frozen in Time ;

♫ The Heart of the World ;

♫ The World Eater. Un niveau inédit : Lac Foscari : une forêt enchantée remplie de mystères féeriques, d'entités mythologiques et de créatures tout droit sorties d'un bestiaire de RPG. Venez y vivre une aventure ordinaire et sans prise de tête.

Vampire Survivors et ses extensions sont jouables sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, le jeu de base est également inclus dans le Game Pass, l'abonnement Ultimate coûte 12,99 € par mois via Amazon.