Vampire Survivors : un premier DLC annoncé, Legacy of the Moonspell

Sorti en toute fin d'année dernière, Vampire Survivors aura été le phénomène indépendant de 2022. Le titre d'action arcade avec un gameplay basique, mais terriblement addictif de poncle a passé quelques mois en Early Access avant de débarquer en version 1.0 en octobre dernier, sur Steam ainsi que dans le Game Pass pour PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

Aujourd'hui, poncle dévoile Legacy of the Moonspell, le premier DLC de Vampire Survivors. Ce contenu additionnel rajoutera huit nouveaux personnages dont Miang Moonspell, Menya Moonspell, Syuuto Moonspell et Babi-Onna, 13 nouvelles armes dont Silver Wind, Four Seasons, Summon Night et Mirage Robe, une toute nouvelle carte enneigée, le Mt.Moonspell, des ennemis inédits et six nouvelles pistes musicales. De quoi bien renouveler l'intérêt pour les joueurs ayant déjà passé des centaines d'heures sur le jeu de base.

La date de sortie de Legacy of the Moonspell est fixée au 15 décembre 2022, à un prix encore inconnu. Vampire Survivors est pour rappel nommé aux Game Awards 2022 dans la catégorie Meilleur premier jeu indépendant, et vous pouvez le retrouver dans le Game Pass, l'abonnement coûte 29,99 € pour trois mois via Amazon.