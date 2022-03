Skinetic : venez découvrir en LIVE à 18 H la veste haptique de nouvelle génération et posez vos questions à ses créateurs

Dans notre LIVE de ce soir à 18h00, nous allons parler de retour haptique avec Vincent Hayward, professeur à la Sorbonne Université (Paris) et membre de l'Académie des Sciences. Ses recherches sont centrées sur le toucher et l'ingénierie des interfaces haptiques. Il est conseiller scientifique chez Actronika, entreprise qu'il a cofondée, qui crée des systèmes haptiques pour l'industrie et les professionnels. Nous allons essayer de comprendre si tromper nos sens avec des objets de ce genre est aussi facile qu'il parait.

La veste haptique Skinetic profite donc de cette expertise et de cette expérience pour proposer des sensations bien supérieures à ce qui existe aujourd'hui. Nous l'avons essayée et nous avons été agréablement surpris par rapport à ce que nous connaissions avec la Woojer Vest ou encore les TactSuit X40 et TactSuit X16 de bHaptic. Nous allons en parler ce soir avec le professeur, mais aussi Thomas Begeot, informaticien diplômé d'un Master sur les Systèmes Embarqués et le Traitement de l'Information(Université Paris-Saclay) et possédant de solides compétences en architecture de systèmes et en calcul informatique de pointe acquises auprès du CNRS, IEF et UPMC, qui nous parlera un peu plus technique comme l'intégration dans les jeux et les relations avec les studios.

Le projet étant actuellement en Kickstarter, les premiers acheteurs peuvent l'obtenir pour moins de 489 euros (il n'y en a pas beaucoup à ce prix là), les suivants à 589 € et les derniers à 789 € et seront livrés début 2023. À ce prix d'appel, si vous vouliez un jour vous plonger - un peu - dans un trip à la Ready Player One, c'est peut-être le moment de vous laisser tenter.

N'hésitez pas à nous rejoindre ce soir pour voir et poser des questions en LIVE ou lors de la session Q&A à la fin. Notez aussi que nous aurons une veste en démonstration au salon Manga'Azur les 16 et 17 avril prochains à Toulon.