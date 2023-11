Cette semaine sur Twitch est sous le signe de la nostalgie, venez donc voir par ici !

Que de voyages dans le passé avec ces nouvelles sorties ! Après Robocop et Lords of the Ring, c'est au tour de Flashback et Super Mario RPG (nous éviterons d'évoquer Goldorak...). Nous vous invitons à venir découvrir et participer aux directs, sur notre chaîne Twitch. Vous pouvez aussi voir la vidéo dans la fenêtre ci-dessous ; où le stream est diffusé quand nous sommes en live.

Que donne cette suite de Flashback ou le renouveau de Super Mario RPG ? Discutons-en pendant les directs.

Voici le planning de ces prochains jours, où nous allons également se retrouver tous ensemble pour du jeu multijoueur !