TEST Goldorak : Le Festin des Loups, une souffrance pour arriver jusqu’au bout…

Goldorak, connu sous le nom de UFO Robot Grendizer dans l’Archipel, est une licence qui a su donner des frissons aux enfants des années 70. N’ayons pas peur des mots, cette franchise a été la porte d’entrée à la jap’animation et aux mangas en France, c’est pourquoi toute une génération est attachée à ce vieux robot de métal. Microids continue de surfer sur la nostalgie en obtenant les droits de séries qui ont marqué les esprits et sort une production à l’effigie de ce mécha populaire par chez nous. Son nom ? Goldorak : Le Festin des Loups. Nous avons terminé le jeu et, comme vous l’avez lu dans notre titre, ça a été dur pour d'arriver au bout...

Catastrophique !

Commençons avec le point qui saute aux yeux (et qui pique), les graphismes. Le premier monde s’affiche, nous sommes projetés dans un univers digne d’un jeu PS2 qui a été remasterisé. En effet, les textures sont très sommaires et des défauts sont visibles par-ci, par-là. Les animations ne sont pas folles (certains ennemis bougent en saccadant), et il n’y a quasiment aucune physique dans les environnements ; les arbres ne tombent pas lorsque nous marchons dessus par exemple. Quelques bouts de décor ont du mal à s’afficher, et le popping et le clipping bousculent les pupilles. Au secours.

Les bugs de collision sont trop nombreux et extrêmement épuisants. Nous avons été piégés dans une colline, un vaisseau, un rocher… Idem pour les adversaires qui sortent de la zone de combat (quand il y en a une), nous empêchant de terminer la mission. Résultat ? Nous relançons le jeu, encore et encore. Et le framerate dans tout cela ? Quand nous sommes dans une zone cloîtrée, Goldorak : Le Festin des Loups tourne dans les 60 fps. Sauf que la plupart du temps, nous traînons des pieds dans des lieux ouverts, et le nombre d’images par seconde fait la tête. Il vascille alors entre 60 et 30 fps, et chute par moments quand des opposants apparaissent.

Deux autres soucis techniques nous ont vraiment tapés sur le système. Le premier : les sauts en arrière non voulus, liés au problème de collision. Quand nous sommes près d’une falaise/montagne, et que nous voulons atteindre les hauteurs, nous appuyons sur Sauter (logique). Sauf que, au lieu de bondir vers l’avant, le robot saute en arrière de quelques mètres. C’est très énervant, surtout lorsque nous sommes en pleine course et que nous voulons atteindre notre objectif en bondissant de partout. Le deuxième : Goldorak qui se fige et ne bouge plus. Nous sommes en plein combat et d’un coup, sans crier gare, la machine se stoppe, nous pouvons uniquement bouger la caméra. Il nous a fallu soit attendre un coup adverse pour repartir, soit… redémarrer le jeu (oui encore). Catastrophique !

En fait, nous ne comprenons pas comment c’est possible, surtout avec les plateformes que nous avons aujourd’hui. Un titre aussi fade visuellement et avec un rendu si léger devrait, normalement, ronronner sans aucun problème. Et même avec des textures aussi simplistes, ce Goldorak aurait pu proposer une odyssée sans tracas ennuyeux. Pour excuser la chose, certains diront que c’est un jeu indépendant conçu par des Français, et pourtant de belles expériences existent. Comme ? Tchia, petit monde ouvert également, développé par une dizaine de personnes à Bordeaux. Alors quoi ? Trop compliqué ? Sincèrement, quelques mois supplémentaires de développement n’auraient pas été du luxe pour peaufiner tout cela et amener aux joueurs quelque chose de propre visuellement parlant.

Clavicogyre, Clavicogyre, Clavicogyre !





Dans Goldorak : Le Festin des Loups, nous explorons des zones ouvertes où nous devons réaliser différents objectifs qui déboulent sur un boss final. Les parages sont assez vides et il n’y a presque rien à faire. Pour entrer un peu plus dans les détails, sur notre route, nous trouvons des capsules (donnant des ressources), croissons des ennemis, admirons des panoramas, et achevons des petites missions pour aider la populace de l’envahisseur. Ainsi, nous pouvons sprinter en restant appuyé sur une gâchette, sauter, esquiver et frapper plus ou moins fort. Le gameplay est accessible, le mécha est facilement manipulable.

Rien d’excitant.

Point vraiment peu plaisant, les secousses de la manette. Lorsque nous courrons à toute vitesse, les vibrations sont en « continu » et chatouillent fortement les paumes, au point d’engourdir les mains. Au début c’est amusant, surtout si vous voulez vous faire un massage avec, mais au bout d’un moment, nous passons par la case désactiver dans les paramètres. Pourquoi ne pas proposer de légers tremblements qui suivent le rythme du robot, pour nous faire ressentir l’intensité de ses pas et de son poids sur le sol ?

Parlons des combats. Ici, il n’y a (presque) pas de challenge, les opposants se ressemblent tout au long de l’aventure et manquent clairement de répondant. Si vous vous faites taper par plusieurs ennemis en même temps, pas de panique, vous aurez ensuite le temps de remonter votre vie et de les achever par la suite. Pour apporter un brin de difficulté, les développeurs ont inclus des « conditions » sur certains colosses. Ainsi, le joueur doit exécuter des commandes précises pour casser une barrière de protection et les mettre à terre une bonne fois pour toutes. En outre et comme dit précédemment, nous obtenons des ressources qui permettent d’améliorer Goldorak et de jouir de nouvelles compétences dans un arbre de « talents » adéquat. Bref, rien d’excitant, du classique en soi.

En dehors de ces phases, la firme veut casser un peu la monotonie en proposant des séquences soit amusantes, soit ennuyantes à mourir. Ainsi, nous pouvons contrôler notre robot quand il vole avec sa soucoupe, nous nous lançons alors dans un shooter totalement risible et assommant. Des ennemis surgissent de toute part, et vous n’êtes pas obligés de tirer dans le tas pour terminer la mission ; oui, oui, vous avez bien lu. Il suffit d’esquiver ou de se mettre dans les coins de l’écran, en bougeant de gauche à droite, pour arriver au bout. Le plus drôle, sans avoir balancé un seul missile, nos compagnons nous félicitent de notre bataille. Pourquoi ne pas avoir proposé une boucle où nous serions obligés de détruire des vaisseaux précis pour finir notre niveau ? Prenez un jeu qui date de 25 ans, Sonic Adventure, qui incluait ce même type d’expérience. Tant que le joueur n’avait pas éliminé des zones précises, la mission n’était pas achevée et le joueur revenait au début, tournait en rond, pour atteindre ses objectifs. Pourquoi ce Goldorak ne suggère pas quelque chose de similaire aussi basique ? C’est vraiment frustrant.

Autre phase qui donne envie de dormir, lorsque nous manions Actarus. Nous pouvons aller dans la base secrète et au ranch du Bouleau Blanc. Pour y faire quoi ? Rien de concret. Juste discuter avec les personnages connus de la franchise. Le souci, c’est d’une lenteur sans nom… « Parler à Argoly », ok, « maintenant, Parler à Procyon », c’est parti, « Parler à Vénusia », et vous continuez à courir, d’un lieu à un autre, tout ça pour du blabla sans mise en scène. L’envie d’hurler était bien présente ! Mais il est où le moment où nous nous divertissons un peu ? Quand nous pilotons le vaisseau d’Alcor. Alors là aussi, nul besoin de se prendre la tête pour arriver au bout du tunnel, mais les séquences de shoot 'em up sont un peu mieux pensées et arriver un brin à distraire. C’est déjà ça...

Pas de quoi remplir la panse avec ce « Festin »





Les joueurs et les fans découvrent une histoire originale, reprenant les grandes lignes de l’aventure d’Actarus, avec quelques clins d’œil au passage. Le récit de Goldorak : Le Festin des Loups n’est pas attrayant et a beaucoup de mal à marquer les esprits. Le début est une bonne idée, mais c’est mal amené et présenté. Nous ne dirons pas quoi exactement, pour ceux qui craqueront, nous vous laissons le plaisir de la découverte, mais encore une fois, il manque un « je-ne-sais-quoi » pour nous faire monter les poils.

Goldorak : Le Festin des Loups est une déception.

Pourquoi le titre a du mal à convaincre dans son odyssée ? Parce qu’il n’y a pas de mises en scène, ni même de cinématique. Tout passe par des dialogues et des artworks de protagonistes déformés et peu plaisants à la mirette ; seule une introduction baveuse est visible en démarrant une partie, quelle misère… Même chose lorsque nous découvrons un panorama sur notre chemin, au lieu d’avoir une séquence marquante, avec pourquoi pas des clichés de la franchise, de l’animé, ou tout simplement quelque chose d’originale, nous avons droit à une caméra qui tourne autour du robot avec un Actarus partageant une pensée. C’est d’un ennui... Ce type de contenu est là pour tuer le temps, et gonfler la durée de vie.

Par ailleurs, en combien de temps avons-nous terminé cette production ? En nous promenant un petit peu et en allant vers nos objectifs, en 4-5 heures. Après quoi ? Il est possible de revenir explorer les différentes zones pour débusquer / récupérer toutes les capsules, et achever les quelques missions secondaires. Il y a un petit plus une fois le jeu fini, les bases ennemies fermées que nous croisons sont dorénavant ouvertes. Y a quoi dedans ? Trois vagues d’ennemis à éliminer (quatre pour la dernière), sans réel challenge. Un petit Cornofulgur et fin du game…

Nous n’avons pas évoqué un point important, la bande-son. Ici, nos esgourdes se délectent de mélopées vraiment excellentes qui gardent l’âme des notes d’autrefois. Le compositeur a fait de l’excellent travail en ne dénaturant pas ce qui faisait le charme de la licence, en modernisant le tout. Pour le coup, nous applaudissons des deux mains, un véritable bonheur. Le souci (nous y voilà), c’est qu’elles ont du mal à s’enclencher. Entendez par là que lorsque nous croisons des adversaires, des notes dynamiques s’amorcent pour accompagner l’action, mais il y a des moments où elles ne démarrent pas du tout ; nous laissant alors un grand vide pendant nos affrontements. Durant nos explorations, la plupart du temps, il n’y a aucune musique alors que nous aurions apprécié ces pépites lors de nos escapades. Les bruitages, eux, sont bons dans l’ensemble sauf qu’il y a des bugs de ce côté-ci également. Quand nous courons dans une rivière, le bruit des pas dans l’eau est perceptible. Sauf que ce bruitage-là (des pas dans l’eau) reste aux oreilles même lorsque nous sprintons sur de la terre. De quoi épuiser les tympans, vivement un patch !

Concernant les doublages, Jérémie Bédrune prête sa voix à Actarus, son timbre est plutôt plaisant. Le petit hic, c’est que nous avons l’impression qu’il essaye d’imiter le grand Daniel Gall (comédien d’origine) au lieu d’amener un jeu différent et plus moderne. Résultat ? Nous nous retrouvons avec des intonations qui ont du mal à convaincre. Autre blocage, les comédiens qui lisent leurs dialogues sans conviction et passion. Il y a beaucoup de discussion où les tons sont différents d’un personnage à un autre, au lieu d’avoir une certaine osmose auditive. Vraiment dommage. Plusieurs doublages sont présents, et nous nous sommes dit que le japonais collerait bien avec ce monde purement nippon. Eh bien notez qu’il n’y en a pas, de quoi faire grincer des dents. Au pire, il y a l’anglais, mais comme le dit Louis Pergaud dans La Guerre de Boutons, « foutu pour foutu » autant garder la langue de Molière.

Vous l’aurez donc compris, Goldorak : Le Festin des Loups est une déception, les vrais fans du vieux robot de Go Nagai ne peuvent encenser un tel titre. Pourtant proposer un jeu avec des mondes ouverts, le tout parsemé de missions variées, est vraiment une bonne idée. Mais le gros souci, au-delà des bugs omniprésents, c’est que nous nous ennuyons et nous nous lassons rapidement des divers univers tellement c’est répétitif et barbant. Plus de temps de production, c’est ce qui manque réellement à cet ouvrage vidéoludique pour pousser le concept encore plus loin, et avoir un jeu sans de gros problèmes techniques. Espérons que des patchs corrigent ces couacs visuels. Pour être clair, le « prix » n'en vaut pas la chandelle (une cinquantaine d’euros pour rappel).

Les plus Les phases avec Alcor

Les musiques, merveilleuses

Le concept est bon… Les moins … mais super mal exploité

Des bugs visuels

Des bugs audios

Le bug du saut en arrière, grrrr

Un manque de challenge

Répétitif à mort

Les doublages, sans vie

Aucune mise en scène pour marquer les esprits

Les phases avec Actarus, de quoi ronfler

Les phases de shoot avec Goldorak, une blague

Pas de doublage japonais, frustrant

Notation Graphisme 7 20 Bande son 12 20 Jouabilité 12 20 Durée de vie 8 20 Scénario 11 20 Verdict 7 20