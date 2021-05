Smartphone reconditionné : l'alternative pour s'équiper moins cher

À côté de la profusion de nouveaux smartphones lancés tout au long de l'année et qui impliquent une forte consommation de ressources naturelles, le smartphone reconditionné, en facilitant d'une part le recyclage et d'une autre par l'extension de la durée de vie de produits électroniques toujours parfaitement fonctionnels, permet de créer une dynamique vertueuse s'opposant aux habitudes de consommation de court terme.

Le secteur génère aussi des emplois, dont des emplois de réinsertion, et étend le cycle de vie des produits en l'adressant à un nouveau public qui n'a pas les moyens de les acquérir neufs et/ou soutient la démarche de l'économie circulaire.

Avant leur remise sur le marché, leur bon fonctionnement est vérifié, les pièces défectueuses étant remplacées, tandis qu'un contrôle qualité est ensuite appliqué avec en fin de processus une note appliquée selon l'état général.

Si le secteur du smartphone reconditionné touche en principe tous les modèles et toutes les marques, l'iPhone constitue un véritable moteur, que ce soit pour obtenir un modèle d'ancienne génération à petit prix ou bien une version plus récente avec une décote plus ou moins prononcée.

Plusieurs acteurs se partagent le marché, dont l'un des plus importants est la plateforme Back Market qui propose un large choix d'iPhone reconditionnés pour toutes les bourses, et encore plus avec les French Days qui démarrent ce jeudi 27 mai. L'entreprise vient d'ailleurs d'obtenir la semaine dernière le statut de licorne française grâce à sa dernière levée de fonds lui permettant d'être valorisée à plus d'un milliard d'euros.

Chaque appareil vendu a ainsi été vérifié et restauré par des experts, est 100 % fonctionnel et proposé avec une garantie contractuelle de 12 mois minimum. Et vous avez même 30 jours pour changer d'avis ! Trouver un iPhone 11 Pro dans un bon état certifié, garanti et à un tarif plus léger que le modèle neuf devient ainsi un jeu d'enfant et aide à échapper aux mauvaises surprises de smartphones vendus en l'état sans garantie.

Pour ceux qui préfèrent un appareil sous Android, il est également possible de trouver régulièrement des smartphones Samsung, Huawei et Xiaomi, ainsi que d'autres marques en fonction des arrivages venus des opérateurs ou récupérés de la cession de flottes de smartphones par les entreprises.