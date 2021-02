SOLDES de l'eShop : jusqu'à 75 % de réduction sur une sélection de jeux Switch avec les Offres Digitales

Au lendemain d'un Nintendo Direct riche en informations, le constructeur dégaine des promotions pour une sélection d'anciens titres. Les Offres Digitales nous permettent de retrouver une dizaine de jeux à jusqu'à -75 %, histoire de récupérer Among Us à 3,00 €, GRIS à 6,79 €, Unravel Two à 7,49 €, et plus encore.

La liste exhaustive des offres est disponible ci-dessous et sur le site officiel, et elles sont valables jusqu'au 28 février 2021.

Jeux en promotion Among Us à 3,00 € au lieu de 4,29 €

à 3,00 € au lieu de 4,29 € Sonic Mania à 13,99 € au lieu de 19,99 €

à 13,99 € au lieu de 19,99 € Diablo III: Eternal Collection à 29,99 € au lieu de 59,99 €

à 29,99 € au lieu de 59,99 € Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition à 34,99 € au lieu de 49,99 €

à 34,99 € au lieu de 49,99 € BioShock: The Collection à 24,99 € au lieu de 49,99 €

à 24,99 € au lieu de 49,99 € Burnout Paradise Remastered à 14,99 € au lieu de 29,99 €

à 14,99 € au lieu de 29,99 € Unravel Two à 7,49 € au lieu de 29,99 €

à 7,49 € au lieu de 29,99 € Super Meat Boy à 5,19 € au lieu de 12,99 €

à 5,19 € au lieu de 12,99 € GRIS à 6,79 € au lieu de 16,99 €

à 6,79 € au lieu de 16,99 € Owlboy à 13,79 € au lieu de 22,99 €

à 13,79 € au lieu de 22,99 € Sid Meier's Civilization VI à 16,49 € au lieu de 49,99 €

à 16,49 € au lieu de 49,99 € DOOM à 29,99 € au lieu de 59,99 €

Si vous ne voulez pas payer directement votre achat sur l'eShop, des cartes cadeaux pour approvisionner son compte sont en vente à la Fnac.