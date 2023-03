SOLDES du PlayStation Store : une sélection de jeux remastérisés et rétro jusqu'à -75 % et de nombreux titres à moins de 15 euros

Les semaines s'enchaînent et les promotions sur le PlayStation Store sont toujours aussi nombreuses. Ainsi, depuis mercredi dernier, et ce jusqu'à jeudi prochain, l'opération Méga mars a de quoi contenter bien des joueurs, mais ça ne s'arrête pas là. En effet, des jeux à moins de 15 euros sont en vente, de quoi se faire plaisir sans trop se ruiner, la liste des 702 articles incluant également des DLC. Vous pouvez retrouver le tout en boutique jusqu'au 16 mars à 00h59.

L'autre offre du moment concerne elle les remasters et jeux rétro, même si dès la première page nous y trouvons les remakes de Resident Evil 2 et 3 en pack à 14,99 € (ainsi que le septième épisode) ou encore Street of Rage 4 à 12,49 €, qui est bien récent... Avant l'arrivée de Dead Island 2, les Definitive Edition du premier et de Riptide sont elles vendues 2,99 €, autant dire qu'il serait bête de ne pas en profiter si vous êtes intéressés par la licence. Par ailleurs, un petit Final Fantasy VII à 7,99 €, c'est toujours bon à prendre. Et si l'infographie attachée à la promotion indique bien -75 %, cela peut donc aller jusqu'à -85 % et nous n'allons pas nous en plaindre. Ici, vous avez jusqu'au 23 mars à 00h59 pour faire vos emplettes.

