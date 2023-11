Sonic Dream Team : un nouveau jeu en 3D qui vend du rêve dévoilé, contrairement à sa plateforme exclusive...

Les jeux mettant en scène Sonic the Hedgehog ont été nombreux ces dernières années et SEGA semble bien décider à continuer sur cette lancée. Ainsi, nous avons pu découvrir l'an dernier Sonic Frontiers, qui a eu droit à un suivi jusqu'à récemment avec sa mise à jour The Final Horizon, la compilation Sonic Origins Plus, l'étonnant projet du 1er avril The Murder of Sonic the Hedgehog et dernièrement Sonic Superstars. Cela fait déjà beaucoup pour 2023 et pourtant, un nouveau jeu entièrement inédit va être lancé d'ici la fin de l'année, intitulé Sonic Dream Team.

Développé par HARDlight, ce nouveau jeu d'action et de plateforme en 3D qui semble très prometteur permettra d'incarner six personnages, dont Sonic, qui vont devoir déjouer les machinations d'Eggman dans le monde des rêves où il a découvert la Rêverie, un ancien artéfact capable de transformer les rêves en réalité. Eh bien, nous aimerions bien l'obtenir pour être capable de jouer à Sonic Dream Team, car il s'agira hélas d'une exclusivité Apple Arcade, ce qui signifie qu'il ne sortira pas sur d'autres supports avant au moins un an si ce n'est jamais... Sa sortie est prévue pour le mardi 5 décembre.

Six personnages jouables - Incarnez Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream et Rouge. Chaque personnage apporte son propre style et sa propre personnalité. Ils sont classés en trois catégories offrant des possibilités d'exploration uniques.

