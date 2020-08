Sony : la PS4 écoulée à 112,3 millions d'exemplaires, les plans pour la PS5 ne changent pas

La saison des bilans financiers est ouverte et nous avons donc tout naturellement droit à un point sur le dernier trimestre fiscal de Sony, qui s'étendait du 1er avril au 30 juin 2020. Au cours de ces trois mois, la PS4 a donc continué à se vendre, passant de 110,4 millions à 112,3 millions de consoles vendues à travers le monde, soit 1,9 million d'exemplaires écoulés sur la période. C'est certes moins bon que l'an dernier sur le même laps de temps, mais nous sommes en fin de génération après tout.

Du côté des services, le PlayStation Plus attire toujours autant d'utilisateurs, puisque ce sont pas moins de 44,9 millions de joueurs qui ont été recensés au 30 juin, soit 3,4 millions de nous inscrits durant cet exercice, le COVID-19 ayant sans doute favorisé cette croissance qui se poursuit dans le temps. Et justement, les ventes de jeux au format numérique ont considérablement augmenté. La présentation PowerPoint précise d'ailleurs que The Last of Us Part II et Ghost of Tsushima sont « bien tendance », ce dernier n'étant évidemment pas pris en compte pour le trimestre qui nous intéresse à présent, et peut être acheté 56,99 € sur Amazon. Globalement, 91 millions d'exemplaires de jeu ont trouvé preneur, contre 42,9 millions l'an dernier sur la même période, c'est énorme ! Et parmi eux, 18,5 millions étaient des productions first party. Sinon, les ventes numériques ont évidemment bondi, représentant 74 % du total.

Dans tous les cas, Sony Interactive Entertainment souhaite « continuer à améliorer et étendre l'engagement des utilisateurs pour le lancement de la PlayStation 5 », son lancement étant toujours prévu pour la fin d'année 2020 (« holiday season »). Toutes les mesures nécessaires pour préparer l'arrivée de la PS5 sont prises en cette période troublée, mais aucun souci particulier n'a pour le moment affecté les studios first party ou partenaires, ce qui est bon signe.