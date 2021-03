Square Enix s'associe avec Forever Entertainment pour développer « plusieurs remakes d'une même licence », mais laquelle ?

Entre les remasters, les remakes et les portages, Square Enix sait recycler son catalogue. Après tout, avec plusieurs décennies d'expérience, des hits à gogo et des RPG rétro seulement sortis au Japon, il aurait tort de se priver d'aller chercher un nouveau public. Et visiblement, il ne va pas s'arrêter de si tôt.

Forever Entertainment vient d'annoncer qu'il avait signé un partenariat avec Square Enix Japon pour « créer et éditeur plusieurs remakes » de jeux tirés d'une même licence, qui sera dévoilée plus tard. Les productions incluront « un nouveau design graphique, mais le gameplay et le scénario resteront cohérents avec les versions originales » : nous imaginons déjà des modernisations à la Secret of Mana ou Trials of Mana. Le prolifique studio polonais, plus habitué aux éditions qu'au développement, devrait déléguer cette dernière partie à des équipes plus expérimentées que ses créateurs internes, comme il l'a fait pour Panzer Dragon: Remake ou Fear Effect Sedna.



Alors, pour quelle franchise Square Enix Japon va-t-il s'associer avec cette entreprise ? Mana ou SaGa, encore ? Star Ocean ? Front Mission ? Valkyrie Profile ? Parasite Eve ? Xenogears ? Ou carrément Final Fantasy ou Dragon Quest ? Tous les espoirs sont permis. Toujours est-il que Forever Entertainment empochera plus de 50 % des recettes liées à ce partenariat avec Square Enix, alors il a tout intérêt à réussir son coup.

