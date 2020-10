Super Mario Bros. : des vêtements féminins originaux bientôt en vente chez BlackMilk

Décidément, Nintendo veut mettre l'univers de Mario sur un maximum de vêtements cette année. Après une collaboration avec Levi's et une encore plus récente avec Uniqlo, c'est avec la marque australienne BlackMilk que le géant japonais s'associe pour une collection à destination (initiale) d'un public féminin.



Il y a ainsi une bonne vingtaine de pièces plus originales les unes que les autres à se procurer. De la salopette avec le logo de la série qui apparaît une fois détachée, aux robes flottantes à motif Plante Piranha, en passant par un legging bariolé, un bomber Yoshi et une brassière Peach, le choix est large, et change des traditionnels sweats et tee-shirts proposés à toutes les sauces. Il va cependant falloir mettre le prix pour s'acheter ces beaux produits, affichés entre 35 et 85 € sans les frais de port selon les références. Les commandes ouvriront ce lundi 5 octobre à 23h00, heure française sur le site de la marque, et vous pouvez avoir un rapide aperçu de la collection en page suivante.

