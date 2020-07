SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE bientôt disponible avec une offre de lancement hors du commun

Après trois années de développement, le studio SUPERHOT team a annoncé un nouveau jeu standalone, SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE. À l'origine, ce dernier devait être un DLC censé sortir fin 2017, mais il a fini par prendre des proportions imprévues. Quatre fois plus long que le jeu original, ce titre apporte son lot de nouveautés et sera publié avec une offre de lancement très avantageuse pour les possesseurs du jeu original.

Pour ceux qui ne connaissent pas la licence, SUPERHOT est un jeu à la première personne utilisant une mécanique unique en son genre : le temps s'écoule différemment en fonction de nos déplacements. Plus nous bougeons lentement, plus le jeu ralentit sauf si nous venons à tirer ce qui accélère tout. Nous devons utiliser les différents objets et capacités afin de tuer les ennemis qui sont en cristal et donc très fragiles. Une simple pichenette les fait éclater en morceaux et il en est de même pour notre personnage.

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE est un jeu standalone, basé sur la production originale et jouable séparément, qui ajoutera énormément de contenu : ce titre sera donc quatre fois plus long que l'original et poussera à découvrir quel est notre rôle, notre but au sein de cet univers en utilisant de nouvelles mécaniques, capacités et pouvoirs afin de nous rapprocher de notre objectif final.

Ce titre sera distribué avec une offre de lancement exceptionnelle : le jeu sera offert aux possesseurs d'une copie de SUPERHOT le jour de la sortie du jeu. Il n'est d'ailleurs pas trop tard pour en profiter, car vous pouvez encore acheter SUPERHOT sur PC au prix de 7,99 € chez Gamesplanet (contre 9,19 € sur Steam) et sur PS4 ou Xbox One au prix de 24,99 € avant le 16 juillet.

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE sortira donc le 16 juillet prochain au prix de 24,99 € sur PS4, Xbox One et PC. La version Nintendo Switch arrivera ultérieurement.