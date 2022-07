Supermassive Games (The Dark Pictures, The Quarry) racheté à 100 % par Nordisk Games

Les acquisitions de studios indépendants sont légion en ce moment et rares sont les équipes à y échapper. C'est le cas cette semaine de Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures, The Quarry), qui vient d'être racheté à 100 % par une entreprise nordique. Non, il ne s'agit pas du suédois Embracer Group pour une fois, mais du danois Nordisk Games.

Cette filiale de Nordisk Film, qui fait lui-même partie du groupe de médias Egmont, n'en est pas à son coup d'essai, car elle possède Avalanche Studios Group et Flashbulb Games, une part majoritaire de Star Stable Entertainment et Nitro Games, et 40 % de MercurySteam. Elle détenait d'ailleurs 30,7 % de Supermassive depuis mars 2021, mais vient donc de racheter le reste des parts du studio basé à Guildford au Royaume-Uni.

« Cela fait un peu plus d’un an que Nordisk Games a fait un investissement initial dans Supermassive Games et sa vision de l’avenir. Au cours de cette période, nous avons constaté que nous partageons beaucoup de valeurs importantes avec Mikkel et son équipe, et nous croyons que ces valeurs sont tout aussi importantes pour nos partenaires commerciaux existants que nous continuerons à soutenir. Ayant eu une expérience aussi positive au cours de la dernière année, ce n’était pas une décision difficile lorsque Nordisk Games a voulu explorer l’augmentation de son investissement. Nous avons une stratégie de croissance passionnante et ambitieuse pour Supermassive Games et l'acquisition par Nordisk Games ne fait qu’améliorer cela. Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de savoir où la sécurité offerte par ce partenariat et l’accès continu à l’expertise de Nordisk Games nous mèneront ensuite », a déclaré Pete Samuels, PDG de Supermassive Games.

« Au cours de l’année où nous avons travaillé aux côtés de Pete et Joe et de toute l’équipe Supermassive, nous avons compris la quantité de talents, ainsi que le potentiel créatif des types de jeux narratifs dans lesquels ils excellent », a déclaré Mikkel Weider, PDG de Nordisk Games. « En acquérant 100 % du studio, nous serons en mesure d’augmenter notre soutien à l’équipe et, surtout, de poursuivre l’excellente relation de travail que nous avons avec eux. »