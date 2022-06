The Quarry : les notes de la presse anglophone

The Quarry est le nouveau jeu de Supermassive Games, bien connu pour Until Dawn et qui sort régulièrement des chapitres de sa Dark Pictures Anthology. Mais ici, nous avons bien à faire à un jeu complet et indépendant, édité par 2K Games. En attendant la sortie, la presse anglophone livre son verdict.

The Quarry est visiblement le digne successeur d'Until Dawn, les testeurs vantent les graphismes de qualité, le jeu des acteurs et actrices très crédible, la grosse rejouabilité et les QTE très bien intégrés au gameplay, même si la maniabilité est parfois rigide dans les déplacements. Et si l'histoire et les personnages sont réussis, la mise en scène a un peu de mal à réellement effrayer.

La date de sortie de The Quarry est fixée au 10 juin 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu contre 53,99 € sur Gamesplanet.