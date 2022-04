The Quarry aura 186 fins différentes

Until Dawn a laissé d'excellents souvenirs aux joueurs, et si la Dark Pictures Anthology a un peu de mal à procurer les mêmes sensations, les fans attendent avec impatience The Quarry, prochain titre de Supermassive Games inspiré des slasher movies des années 80. Et côté rejouabilité, il y aura de quoi faire.

Will Byles, directeur du jeu, s'est entretenu avec IGN pour discuter de la création des différents embranchements que pourront prendre les joueurs au fil de l'aventure en fonction de leurs choix, résultant souvent de la survie ou de la mort d'un personnage, jouable ou non. Des choix importants donc, qui permettront de découvrir 186 fins différentes ! Il s'agira sans doute de légères variations, mais au moins, vos parties seront uniques.

La date de sortie de The Quarry est fixée au 10 juin 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander le jeu contre 53,99 € sur Gamesplanet.

