The Quarry : 30 minutes de gameplay sombre et sanglant dévoilées

Supermassive Games est prolifique, il développe actuellement The Dark Pictures, une série d'anthologie avec une Saison 1 qui se termina au lancement de The Devil in Me, mais une Saison 2 semble déjà en chemin. Et le studio, célèbre pour Until Dawn, lancera également cet été The Quarry.

Cette fois, il s'agira d'un jeu complet, évidemment horrifique, qui suivra neuf animateurs de la colonie de vacances de Hackett’s Quarry. Il faudra survivre à une nuit d'horreur, alors qu'une menace mortelle rôde, dans la pure tradition des slasher movies à la Vendredi 13. En attendant de mettre les mains sur The Quarry, IGN partage aujourd'hui 30 minutes de gameplay à découvrir ci-dessus. L'occasion de mieux connaître les protagonistes, qui vont y passer ou pas en fonction de vos choix plus tard dans l'aventure. Si vous avez joué à Until Dawn ou The Dark Pictures, vous ne serez pas dépaysés.

La date de sortie de The Quarry est fixée au 10 juin 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez précommander le jeu à 53,99 € chez Gamesplanet.