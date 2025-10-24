System Shock Remake annoncé sur Switch, avec des fonctionnalités exclusives à la Switch 2

Nightdive Studios a mis de longues années avant de sortir son remake de System Shock, un FPS/RPG sorti à l'origine en 1994 et pionnier du genre immersive sim. Le titre a vu le jour sur PC en 2023, puis sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S l'année suivante. L'aventure n'est pas encore terminée : le studio vient d'annoncer un portage sur de nouvelles consoles.

System Shock Remake bientôt sur Switch et Switch 2





Nightdive Studios annonce l'arrivée prochaine de System Shock Remake sur Nintendo Switch et Switch 2. Ce portage comprendra évidemment les améliorations présentes sur les autres plateformes (graphismes en haute définition, commandes modernisées, interface adaptée, nouveaux sons et musiques), mais également quelques fonctionnalités inédites. Sur Switch et Switch 2, System Shock Remake sera compatible avec la visée gyroscopique, tandis que la version Switch 2 permettra de jouer avec le mode Souris des Joy-Con 2, en 1080p à 60 fps.

Quand sortira System Shock Remake sur Switch ?





System Shock Remake sortira plus tard en 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2.