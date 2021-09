Tales of Luminaria : premier trailer et gameplay dynamique pour le jeu mobile aux 21 personnages jouables, une adaptation en anime déjà prévue

Tales of Crestoria est seulement sorti l'année dernière, mais Bandai Namco a déjà un autre épisode à destination exclusive des mobiles à proposer. Il s'appelle Tales of Luminaria et a été présenté par un très court teaser à la gamescom 2021. Voici maintenant qu'une émission spéciale nous en dit bien plus sur son contenu et son concept cette semaine.

Déjà, le titre sera développé par Colopl, avec Shun Saeki au character design, Sekina Aoi, Okina Baba, Shunsaku Yanoet Takashi Tanaka à l'écriture de l'histoire, Go Shina à la musique, et Frederic et Keina Suda en collaboration pour la chanson thème. Le récit tournera autour de Bêtes Primordiales, des créatures de la taille de montagne désormais pétrifiées dont les humains tirent leur mana, et autour desquelles ils ont construit leurs villes, leurs vies et leurs cultes. Les problèmes vont commencer alors qu'une guerre va éclater entre la Fédération de Jerle, une alliance de pays qui vénèrent et respectent les Bêtes Primordiales, et l'Empire Gildlan, qui a connu un développement explosif grâce à une technologie de pointe basée sur l'exploitation déraisonnée de la mana.

Si autant de scénaristes ont travaillé ensemble, c'est que l'histoire mettra en scène 21 personnages, de chevaliers de la Fédération à des soldats impériaux en passant par des aventuriers sans allégeance. Leurs différents périples vont se croiser pour révéler les vérités cachées dans ce monde mystique... Il y a malgré tout 3 personnages plus détaillés que les autres, pour se faire une idée du casting : Leo Fourcade, jeune chevalier membre de l'unité spéciale Blaze, dévoué aux nobles idéaux transmis par sa grande-mère et décidé à faire chuter l'Empire qui a détruit sa ville natale, Celia Arvier, une amie d'enfance au tempérament protecteur, également membre de Blaze, mais qui va s'éloigner suite à un incident, et Hugo Simon, un autre ami d'enfance qui va passer de Blaze à l'Empire après une rencontre avec un certain August. L'ensemble du roster et des doubleurs est à retrouver sur le site officiel, et chacun aura droit à plusieurs épisodes jouables offrant sa perspective du récit ! Par exemple, l'aventure d'Hugo débutera avec son arrivée chez l'Empire, tandis que son Épisode X sera un flashback sur les raisons de son départ de Blaze, et celle de Leo débutera avec son entrée à la Aedis Knight Academy pour se poursuivre jusqu'à un Episode X sur le départ d'Hugo, justement.

Côté gameplay, attaques de bases, techniques spéciales et « compétence mystère » pourront être lancées en tapant l'écran ou faisant glisser notre doigt, avec un maniement propre à chaque héros. Bandai Namco promet déjà un bon équilibre entre narration, exploration et action : les différentes phases de jeu peuvent être appréciées dans un court trailer ou dans le cadre de la présentation commentée.

Le gameplay débute à 31:55

Si vous aimez l'univers, mais n'êtes pas fans des jeux mobiles, bonne nouvelle : une adaptation en anime baptisée Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad est d'ores et déjà dans les tuyaux ! Elle sera produite par Kamikaze Douga et diffusée en avant-première sur Funimation outre-Atlantique.

Les fans de la saga ont donc un nouveau projet à surveiller, mais nous ne savons pas pour combien de temps, car ce Tales of Luminaria n'a pas encore de date de sortie. D'ici là, Tales of Arise est lui disponible pour 59,00 € sur Amazon.fr.