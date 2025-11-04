Tavern Keeper : les créateurs de Game Dev Tycoon de retour avec un jeu de gestion de taverne

Greenheart Games vient de lancer Tavern Keeper, son jeu de gestion de commerce, en Accès Anticipé pour 27,99 € auquelle une réduction de 20 % sera appliquée pour le lancement. Le second jeu de Greenheart Games fait suite au succès de Game Dev Tycoon et mêle un gameplay chaotique à une expérience narrative cosy en bac à sable. Pour célébrer l’occasion, le studio a publié un trailer de sortie montrant le jeu ainsi que la feuille de route des prochaines mises à jour.

Tavern Keeper, c'est quoi ?





Tavern Keeper mêle des systèmes de gestion approfondis, des choix de décorations pour son établissement et des histoires courtes pour offrir une expérience unique. Les joueurs construisent et personnalisent leur taverne, plaçant des milliers d’objets avec une liberté créative totale, qu’ils peuvent ensuite partager avec d’autres joueurs. Il leur faudra ensuite embaucher du personnel, gérer les stocks et rencontrer les habitants, des élémentaires immortels et philosophes halfelins en passant par les orcs inventeurs déjantés, le tout dans le cadre d’une vaste campagne narrative.

La campagne de Tavern Keeper expliquée





Entièrement narrée par Steven Pacey (Blake's 7), la campagne de Tavern Keeper entraîne les joueurs à travers un monde coloré, peuplé de cultures et de personnages uniques. Chaque lieu introduit de nouveaux défis et des histoires riches en rebondissements. Qu’ils souhaitent micromanager chaque détail ou simplement se détendre et décorer à leur rythme, Tavern Keeper permet aux joueurs de choisir leur propre voie : ouvrir une chaleureuse buvette de quartier ou bâtir une impitoyable machine à profits.

Où acheter Tavern Keeper ?





Tavern Keeper est disponible dès maintenant en accès anticipé sur Steam. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Cdiscount.