Kyora : un clone de Terraria dévoilé par les développeurs de Core Keeper

Entre deux grosses annonces de jeux AAA, la cérémonie des Game Awards 2024 a quand même l'occasion de découvrir des titres un peu plus modestes, mais tout aussi intéressants. L'éditeur Chucklefish a dévoilé Kyora, le prochain jeu de Pugstorm, développeur du jeu d'aventure bac à sable Core Keeper.

Kyora sera un peu similaire, il s'agira d'un jeu d'aventure multijoueur en bac à sable avec la possibilité de « modeler, exploiter, bâtir ou détruire chaque pixel ». Le style visuel et le gameplay ne sont pas sans rappeler Terraria, ce qui est plutôt un gage de qualité si le jeu de Pugstorm arrive à se démarquer. Voici ce qu'il faut retenir :

Par les créateurs de Core Keeper, jeu d'extraction minière en sandbox multiprimé, voici une toute nouvelle aventure multijoueur mystique...

Traversez un royaume en ruine où chaque pixel est un outil permettant de créer quelque chose de nouveau. Extrayez de précieuses ressources, fabriquez des baguettes altérant la réalité, affrontez de puissants boss et construisez votre base en terraformant le monde qui vous entoure.



‎ ‎

Explorez Kyora :

Bravez l'inconnu en découvrant un monde ouvert créé par génération procédurale. Creusez sous terre ou érigez des monuments vers le ciel pour trouver des matériaux magiques. Fabriquez des baguettes manipulant la matière, améliorez votre équipement et affrontez les Hérauts, de puissants boss contrôlant chaque biome.

‎ Manipulez chaque pixel :

Laissez votre créativité s'exprimer en terraformant le monde pixel par pixel. Bâtissez des ponts menant à de nouvelles zones, érigez et personnalisez la base de vos rêves à l'aide de matériaux en terrapixels, ou utilisez vos pouvoirs de terraformation en combat pour construire des plateformes et des abris.

‎ Fabriquez, bâtissez, améliorez :

Le monde de KYORA regorge de secrets. Plus vous irez loin et plus le danger se fera menaçant. Pour survivre aux ruines forestières et traverser les déserts brûlants, vous devrez utiliser les ressources de chaque biome à votre avantage. Récoltez des matériaux, forgez de puissantes armes et armures, plantez des graines et préparez des recettes pour vous aider à voyager dans ces terres sauvages...

‎ Jouez avec vos amis :

Partir seul à l'aventure est risqué ! Faites appel à vos amis pour associer vos compétences et créer des synergies entre les capacités de vos baguettes respectives lors de parties en coop pouvant rassembler jusqu'à 8 joueurs.