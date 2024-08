Warside : un excitant clone d'Advance Wars nous vend du rêve en vidéos

Après la sortie d'Advance Wars: Dark Conflict en 2008, la licence de Nintendo développée par Intelligent Systems a bien trop longtemps été mise aux arrêts. Forcément, les fans ont grandi et des développeurs ont donc saisi l'occasion de proposer des titres aux inspirations plus ou moins poussées. Chucklefish a par exemple réussi à se démarquer avec les deux Wargroove, dont le deuxième est sorti en octobre dernier, rien qu'en termes de contexte. Ce n'est clairement pas le cas du jeu qui nous intéresse à présent, baptisé Warside, dont le développement remonte au moins à 2022 si nous en croyons son compte X / Twitter. À cette époque, la sortie d'Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp restait indéterminée suite au report lié au conflit en Ukraine, jeu qui a fini par voir le jour en avril 2023. Si l'esthétique de ce remake signé WayForward ne vous plaisait pas, ce clone conçu par LAVABIRD sous Godot Engine devrait carrément vous séduire.

Si l'apparence des unités en pixel art rappelle très fortement l'esthétique d'Advance Wars: Dual Strike et de ses deux prédécesseurs, les joueurs suivant le compte de Warside ont pu voir la diversité bien plus importante proposée par ce projet, avec par exemple des médecins de guerre et des snipers. La première bande-annonce repartagée par l'éditeur First Break Labs en juillet dernier, visible ci-dessus, le démontre bien, elle qui accompagnait l'officialisation du partenariat entre les deux entités. Auparavant, en mars 2023, il n'avait fallu que 24 heures pour que le projet soit financé à 90 % sur Kickstarter et 32 heures pour atteindre l'objectif initial, autant dire que l'engouement était présent.

En termes de gameplay, Warside fera tout comme son modèle avec ses combats sur terrains quadrillés, et ce jusqu'aux Commandants des factions colorées (vert, bleu, orange, jaune) disposant d'attributs passifs et de compétences appelées Battle Powers, dont la cible peut être sélectionnée précisément sans RNG (coucou Sturm), avec des escarmouches aussi bien terrestres qu'aériennes et maritimes. Il proposera également du multijoueur en local et en ligne avec du cross-play, ainsi qu'un éditeur de missions.

En revanche, il se démarquera au travers de tout un tas de petits détails. Il n'y aura pas que les soldats qui seront capables de capturer une propriété, bien qu'une unité d'infanterie devra tout de même la réclamer au final. De plus, chaque usine sera capable de produire plusieurs unités par tour. Les hélicoptères de transport pourront eux accueillir plusieurs troupes terrestres et même des véhicules en leur sein. Une fois déposés, ces derniers n'auront pas à attendre le tour suivant pour agir. Clairement, c'est le genre d'évolution par rapport à son modèle qui devrait faire la différence en pleine partie. Autre élément de gameplay fort intéressant, les chars rhino repousseront leur cible qui, si elle se tient au bord de l'eau, iront nourrir les poissons. Et s'il y en a plusieurs en file indienne, sur un pont par exemple, elles reculeront toutes de plusieurs cases.

Et si nous vous parlons de Warside à présent, c'est parce qu'un trailer inédit a été diffusé ce mercredi, mettant en avant le fait qu'il disposera d'une campagne solo avec plus d'une trentaine de missions. Côté biomes, outre les plaines classiques avec leurs conifères, le désert et ses cactus apporteront une identité visuelle plus originale, de même que des terres désolées. La vidéo précise d'ailleurs qu'il y aura 12 Commandants et plus de 25 types d'unités différentes.

Warside est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam), avec une compatibilité Steam Deck. Une démo publique sera disponible le mois prochain sur la plateforme de Valve à l'occasion du Convergence Games Showcase. Vous pouvez retrouver quelques visuels en page suivante.

Jusqu'à présent, Nintendo n'a visiblement pas bronché. Méconnaissance du projet ou extrême tolérance ? Il n'y a à priori pas de raison de croire que cela changera même avec la visibilité grandissante donnée à Warside. La question reste somme toute légitime compte tenu de l'extrême ressemblance avec Advance Wars. Quoi qu'il arrive, cela donne fortement envie.

